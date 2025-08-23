Verso le Regionali, Calenda (Azione): “No ad alleanze con M5S, non ci pieghiamo ai grillini”. Le ripercussioni in Calabria

Azione ribadisce la propria linea in vista delle prossime elezioni regionali, precisando che non ci saranno liste a sostegno di candidati legati al Movimento 5 Stelle. Allo stesso modo, il partito esclude qualsiasi appoggio a esponenti del Partito Democratico che si adeguino a programmi condizionati dai pentastellati.

“Serve sviluppo, non trasformismo”

Secondo la posizione espressa dai vertici del partito, il Paese ha bisogno di puntare su sviluppo, concorrenza, infrastrutture ed efficienza della spesa pubblica. Tuttavia, lo scenario politico che si sta delineando in vista del voto regionale, Calabria compresa (il centrosinistra ha candidato Tridico), viene descritto come “la quintessenza del trasformismo, privo di idee e programmi concreti per migliorare il funzionamento delle regioni”.

“Destra e sinistra – si sottolinea – si limitano a scambi di poltrone e percorsi di carriera personali. Il Pd oscilla tra la prostrazione verso i Cinquestelle e la sottomissione ai cacicchi locali. Due tendenze che spesso si saldano, facendo scomparire ogni traccia di riformismo”.