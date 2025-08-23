Verso le Regionali, Calenda (Azione): “No ad alleanze con M5S, non ci pieghiamo ai grillini”. Le ripercussioni in Calabria

Azione ribadisce la propria linea in vista delle prossime elezioni regionali, precisando che non ci saranno liste a sostegno di candidati legati al Movimento 5 Stelle. Allo stesso modo, il partito esclude qualsiasi appoggio a esponenti del Partito Democratico che si adeguino a programmi condizionati dai pentastellati.
“Serve sviluppo, non trasformismo”
Secondo la posizione espressa dai vertici del partito, il Paese ha bisogno di puntare su sviluppo, concorrenza, infrastrutture ed efficienza della spesa pubblica. Tuttavia, lo scenario politico che si sta delineando in vista del voto regionale, Calabria compresa (il centrosinistra ha candidato Tridico), viene descritto come “la quintessenza del trasformismo, privo di idee e programmi concreti per migliorare il funzionamento delle regioni”.
“Destra e sinistra – si sottolinea – si limitano a scambi di poltrone e percorsi di carriera personali. Il Pd oscilla tra la prostrazione verso i Cinquestelle e la sottomissione ai cacicchi locali. Due tendenze che spesso si saldano, facendo scomparire ogni traccia di riformismo”.
Astensionismo e clientelismo
Azione evidenzia inoltre il rischio che, ancora una volta, alle prossime regionali sarà l’astensione a prevalere, mentre a dominare il voto sarà la logica clientelare. Una dinamica che, secondo il partito, mette in luce “la degenerazione del regionalismo, una malattia contro cui Azione ha sempre combattuto”.
Verso un fronte liberale
La linea rimane quella di non sottostare “ai ricatti del bipopulismo” e di guardare già alle prossime politiche con l’obiettivo di costruire un forte fronte liberale alternativo agli schieramenti tradizionali.
Caricamento commenti
Commenta la notizia