Le ‘Gemelle Monelle’ di TikTok: due 83enni bolognesi star del web: “Siamo l'antidoto alla depressione”

Su TikTok sono note come «le Gemelle Monelle» e raccolgono migliaia di visualizzazioni. Nella vita sono due 83enni, Maria Pia e Maria Teresa Rossi, di Casalecchio di Reno (Bologna), dove tutti ormai le fermano quando sono a passeggio. Spesso vestite in modo simile, appassionate di burraco, da quattro anni vivono insieme dopo essere rimaste vedove. Da qualche tempo, come racconta Il Resto del Carlino, hanno aperto un profilo TikTok dove, per alcune ricorrenze come Natale, Pasqua e Halloween, realizzano video divertenti che in poco tempo hanno fatto boom. Contano 30mila follower e sei milioni di like. «I video avevamo iniziato a caricarli più come un passatempo per noi – dicono – adoriamo vestirci bene ed essere sempre in ordine, ci mettevamo davanti allo specchio, l’unico che abbiamo in casa, e facevamo piccole riprese che poi caricavamo in occasione di alcuni compleanni dei nostri parenti o per salutare nostra sorella Edda (94enne) che qualche tempo fa è stata male. Lo facevamo puramente per svago. Poi abbiamo visto che i video piacevano e portavano allegria a tante persone, ci abbiamo preso gusto e abbiamo continuato». In tanti scrivono commenti di apprezzamento: «Spero di essere come voi alla vostra età». «Vorremmo essere uno sprone – spiegano – per tutte quelle persone che, troppo spesso, alla nostra età si deprimono, si chiudono in casa e perdono la voglia di essere allegri. Lo si può essere a qualsiasi età. Noi sicuramente siamo fortunate, abbiamo sempre avuto un bel rapporto e siamo sempre state una vera coppia anche quando vivevamo con le nostre rispettive famiglie. Ci diamo forza l’una con l’altra».