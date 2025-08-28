Alto Ionio, cresce la rete dei facilitatori digitali: nuove postazioni e servizi gratuiti per i cittadini

La rete dei Facilitatori Digitali durante l’estate non è andata in vacanza, ma ha raddoppiato il proprio impegno aumentando le postazioni nel territorio dell’Ambito territoriale, che comprende i comuni dell’Alto Ionio Cosentino, mettendo, sempre gratuitamente, al servizio dei cittadini la propria competenza e supporto per superare ogni problematica relativa alle difficoltà legate alle nuove tecnologie e al digitale.

Finalità del progetto è accrescere le competenze digitali diffuse, per favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e per incentivare l'uso dei servizi online dei privati e delle amministrazioni pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione. Il progetto è realizzato congiuntamente dagli assessorati Politiche sociali e Transizione digitale della Regione Calabria.

Il progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale" mira a favorire l'alfabetizzazione digitale e l'accesso ai servizi offerti dalla Pubblica amministrazione a tutti quei cittadini che hanno difficoltà a rapportarsi con i servizi offerti dalla rete, a partire dalla presentazione di domande e richieste, rivolte alla P.A. e non solo.

Le attività nascono in relazione alla convenzione che la Confraternita Misericordia di Trebisacce ha siglato con il Comune di Trebisacce, comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale finalizzata alla creazione della "Rete di servizi di facilitazione digitale – Regione Calabria" nell'Alto Ionio.

I servizi offerti dai facilitatori digitali sono molteplici: dal supporto individuale e su richiesta nell'utilizzo di Internet e dei dispositivi digitali per operazioni quali l'accesso a servizi digitali

come SPID e PagoPA, nonché nell'utilizzo del digitale nella vita quotidiana, alla formazione e assistenza personalizzata per prenotare sessioni di formazione e supporto individuale, durante le quali i facilitatori digitali accompagneranno gli utenti nell'utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi pubblici digitali. Dalla creazione del proprio curriculum professionale personale, all’accesso guidato ai siti quali InPa, ECS - Ecosistema Calabria Sanità, o all’uso dell’app IO, sono infinite le possibilità che un’identità digitale piena consente.

La rete dei facilitatori digitali si pone come obiettivo proprio il rafforzamento di questa identità digitale, il tutto senza alcun costo per i cittadini.

“La rete dei facilitatori digitali – ha dichiarato Vincenzo Liguori, Governatore della Misericordia di Trebisacce – continua a crescere e questo non può che farci felici, anche perché l’impegno che i facilitatori stanno riversando in questo progetto è davvero ammirevole. Un ringraziamento sentito va rivolto ai sindaci del territorio, con i quali sono in corso numerose interlocuzioni, e soprattutto all’Amministrazione comunale di Trebisacce guidata dal sindaco Franco Mundo, per la visione progettuale fattiva e concreta che ci aiuta a far crescere ulteriormente questo progetto legato al bando intercettato. La nostra realtà, come sempre, è al servizio dei cittadini e ogni problema che risolviamo, anche sotto il profilo digitale, è per noi fonte di orgoglio e soddisfazione. Per questo il nostro impegno nei prossimi mesi continuerà a crescere”.