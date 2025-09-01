Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Archivio / L'operaio barese Francesco Silecchia trovato morto in Francia, disposta l'autopsia

L'operaio barese Francesco Silecchia trovato morto in Francia, disposta l'autopsia

di

Si indaga in Francia per la morte di Francesco Silecchia, 26enne di Bari trovato morto sulla spiaggia di Cannes la notte tra 28 e 29 agosto. Il giovane, operaio, era arrivato in Francia proprio il 28 agosto e poi, dopo aver fatto il check-in in albergo, era uscito dalla sua stanza. Di lui non si era saputo più nulla per ore, il suo cadavere è stato poi ritrovato da un passante sulla battigia. Secondo quanto emerso finora, il 26enne - padre di una bambina di 4 anni - sarebbe morto per un infarto, ma saranno l’autopsia e i risultati degli esami istologici e tossicologici a fugare ogni dubbio.

Nelle scorse ore i familiari, giunti in Francia e assistiti dall’avvocato Felice Falagario, hanno completato le operazioni di riconoscimento del corpo. Successivamente sarà svolta l'autopsia e solo dopo sarà dato il nulla osta per il rientro in patria della salma. Silecchia, residente nel quartiere San Paolo di Bari, era arrivato a Cannes per lavoro insieme ad altri colleghi. Sulla sua morte indaga la Procura di Nizza che coordina le indagine della gendarmerie.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province