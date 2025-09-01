Tentato femminicidio di Roccabernarda, il ruolo chiave delle persone del posto che hanno salvato la vita a una 70enne

I carabinieri di Roccabernarda, nel Crotonese, hanno arrestato un pensionato di 72 anni, già noto alle forze dell’ordine, per tentato omicidio ai danni dell’ex moglie di 70 anni.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha prima speronato l’auto della donna, una Fiat Panda, mentre percorreva le vie del paese, poi è sceso ed ha cominciato a colpirla con un coltello causandole gravissime ferite al collo e alla spalla. L’intervento di alcune persone, che hanno bloccato e disarmato il 72enne, ha salvato la vita alla donna. L’uomo è stato quindi arrestato dai carabinieri della locale stazione giunti poco dopo sul luogo dell’aggressione, motivata da questioni legate alla separazione coniugale avvenuta circa un anno fa. La donna, immediatamente trasportata presso l’ospedale di Cosenza, non versa in pericolo di vita ed è attualmente ricoverata. I rilievi tecnici sul luogo dell’aggressione sono stati effettuati dal Nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Crotone. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è ora nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Crotone in regime di arresti domiciliari, in attesa della convalida. Le indagini, condotte dai militari dalla Stazione di Roccabernarda e dal Nucleo operativo della compagnia di Petilia Policastro, sono coordinate dalla procura di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.

