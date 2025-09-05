Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Cetraro, scoperta piantagione di marijuana da 100 piante

La polizia di Stato, in collaborazione con la procura di Domenico Fiordalisi, ha individuato nelle aree boschive dell’hinterland di Cetraro una piantagione con circa 100 piante di cannabis indica, alte fino a due metri e in perfetto stato vegetativo.

Le piante e l’impianto di irrigazione sono stati sequestrati e distrutti sul posto. Secondo le stime, la sostanza avrebbe potuto fruttare oltre 300mila euro. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.

