Femminicidio sventato a Roccabernarda, un encomio ai tre ragazzi-eroi

Giona Bonofiglio, Damiano Iaquinta e Giovanni Oliverio sono i tre giovani che a Roccabernarda hanno disarmato, per ben due volte, Domenico Vona nel momento in cui stava aggredendo con un coltello l’ex moglie Caterina, dalla quale era separato da più di un anno.



A questi giovani il sindaco Luigi Foresta sta pensando di proporre di conferire un encomio solenne da parte del Consiglio comunale, che presto sarà convocato per approvare questa deliberazione. «Un intervento fondamentale», lo ha definito il capitano Ludovico Paterni, comandante della Compagnia di Petilia Policastro.