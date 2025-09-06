Canonizzazione Acutis-Frassati, attesi in centinaia di migliaia. Ci sarà anche Mattarella

Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno domani proclamati santi. Il primo un ragazzo morto a soli 15 anni, il secondo a 24, entrambi per malattie inattese e fulminanti. Le loro brevi vite sono però intrise di santità e ora la Chiesa li mostra al mondo, soprattutto ai giovani, come esempio. Non sono i primi della classe né immaginette dalle mani giunte. Entrambi belli e sportivi sono ritratti nel pieno della gioventù: Acutis in felpa e scarpe da ginnastica (morto nel 2006 è di fatto il primo santo 'millennial'); Frassati del secolo precedente lascia ricordi dalle sue montagne che amava scalare. Patrono di internet il primo, impegnato nel sociale e antifascista il secondo che è morto nel 1925, esattamente cento anni fa.

Sono i primi santi che verranno proclamati da Papa Leone. Due giovani, due laici e due italiani e a Piazza San Pietro è atteso anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci saranno, secondo le stime, centinaia di migliaia di persone e alte sono le misure di sicurezza predisposte. A Piazza San Pietro si attendono file per entrare già dall’alba; concelebreranno con il Pontefice 36 cardinali, 270 vescovi e oltre 1700 sacerdoti.