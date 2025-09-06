Messina, aiutandosi con una stampella ruba dalle auto in sosta a Cristo Re: arrestato 60enne di Reggio

Un sessantenne reggino è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Messina per furto pluriaggravato e tentato furto pluriaggravato. La segnalazione al “112” segnalava un uomo, aiutandosi con una stampella, intento a danneggiare alcune auto parcheggiate davanti a un bar nella zona di Cristo Re.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti rapidamente con lampeggianti e sirene, lo hanno fermato mentre cercava di allontanarsi. La ricostruzione dei fatti ha accertato che l’uomo aveva infranto i vetri di tre vetture, rubando effetti personali da due di esse.

Durante la perquisizione sono stati trovati strumenti atti all’effrazione e parte della refurtiva, restituita ai proprietari. Dopo le formalità di rito, il sessantenne è stato condotto al Tribunale di Messina per il rito direttissimo.