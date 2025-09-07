Addio Giorgio Armani, secondo giorno di camera ardente tra lunghe file e commozione

Dopo le seimila persone che hanno dato ieri l’addio a Giorgio Armani nella camera ardente allestita all’Armani/Teatro di via Bergognone, anche oggi tanti si sono messi in fila dalle 7 in attesa che alle nove aprisse nuovamente la camera.

Fra i primi ad entrare il compositore Ludovico Einaudi, di cui è stato scelto un brano come sottofondo trasmesso nella sala dove si trova il feretro, ma anche Luisa Lusardi di Max Mara, Enrico Lo Verso e il presidente della Lombardia Attilio Fontana che ha ritenuto «doveroso» essere presente per un «un’eccellenza lombarda, un genio e un grande imprenditore». Il governatore ha sottolineato che «sicuramente» la Regione lo ricorderà con una modalità che sarà scelta insieme al Consiglio regionale. Tra i presenti anche la coppia di ex tennisti azzurri Flacia Pennetta e Fabio Fognini.