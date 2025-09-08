Eccellenza e Promozione calabrese, presentati i calendari 2025-2026

Un breve video introduttivo ha anticipato il benvenuto ai presenti del presidente Saverio Mirarchi, anche a nome di tutto il Consiglio Direttivo presente in prima fila al gran completo, ed ha ripercorso tutte le tappe avvincenti della scorsa stagione, a partire dal successo nella fase regionale di Coppa Italia Dilettanti conquistata dalla Digiesse PraiaTortora, proseguendo con la promozione in Serie D della Vigor Lamezia, che ha messo in bacheca anche la Supercoppa della Regione, ai festeggiamenti per i ritorni nel massimo campionato regionale di Eccellenza di due piazze storiche come Trebisacce e Rosarno, in cui è approdata per la prima volta nella propria storia anche la DB Rossoblu Città di Luzzi dopo la vittoria nello spareggio play off di Vibo Valentia contro lo Stilomonasterace, a sua volta poi ammesso per la rinuncia del Locri. Senza tralasciare l’altro successo targato Vigor Lamezia, quello della formazione Under 19, a distanza di ben ventinove anni dall’ultima volta o il trofeo Coppa della Regione Prima Categoria conquistato dal Kratos Bisignano, promosso in Promozione assieme alla finalista Sporting Polistena ed alle altre due partecipanti Pizzo e Marca (poi diventato Corigliano Marca).

Si è svolta, come di consueto nella Sala Convegni del Comitato Regionale Calabria di via Contessa Clemenza a Catanzaro, la presentazione dei calendari dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione nella kermesse che inaugura una nuova ed appassionante stagione sportiva, quella 2025/2026, che ha già preso il via con le gare del primo turno della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti.

A seguire, il pregevole intervento del nuovo prefetto della Città di Catanzaro, il dottor Castrese De Rosa, che ha dibattuto su temi quali il valore educativo del calcio e dello sport in generale e sulle misure di prevenzione contro la violenza da parte delle autorità competenti, seguito dall’intervento di Girolamo Mesiti, presidente A.I.A.C. Calabria, con le premiazioni dei tecnici vincitori dei massimi campionati regionali: Rosario Salerno (allenatore Vigor Lamezia) per l’Eccellenza, Serafino Malucchi (allenatore Trebisacce) e Maurizio Panarello (allenatore Virtus Rosarno) per i due gironi di Promozione.

Quindi, è stata la volta delle società che si sono classificate davanti a tutte nella speciale graduatoria di merito istituita dalla LND per le compagini che hanno utilizzato il maggior numero di giovani, vale a dire Digiesse PraiaTortora (Eccellenza), Città Amantea (Promozione A) e, per il secondo anni consecutivo, Pro Pellaro (Promozione B), momento in cui si è parlato della Giovane Calabria, il progetto sulle Rappresentative Regionali che sta portando risultati e soddisfazioni da quando il CR Calabria ha deciso svilupparlo.

Poi, è stato il momento di premiare Bocale Calcio Admo, C.S. Lazzaro e Sersale Calcio 1975, che lo scorso maggio hanno ricevuto la Benemerenza della Lega Nazionale Dilettanti per i 50 anni di attività federale, un elogio meritato alla continuità per tre società che hanno scritto importanti pagine di storia del calcio calabrese ed infine, è stata la volta della premiazione delle società che hanno conquistato il premio disciplina: Rende Calcio (Eccellenza), PLM Morrone (Promozione A) e San Nicola Chiaravalle (Promozione B).

La serata, quindi, si è conclusa con il momento clou: la proiezione sul maxischermo dei calendari dei tornei di Eccellenza e Promozione che prenderanno il via domenica 14 settembre e si concluderanno domenica 3 maggio. Nelle due domeniche successive, 10 e 17 maggio, spazio a play off e play out. Soste previste il 28 dicembre, per le festività pasquali il 29 marzo e per il Torneo delle Regioni il 5 aprile.