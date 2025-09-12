Cane salva la vita a minore aggredito dal padre, arrestato 50enne: tentava di strangolarlo

Un cinquantenne è stato arrestato dai Carabinieri di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, con l'accusa di tentato omicidio aggravato e incendio doloso dopo aver tentato di strangolare il figlio minorenne.

Il ragazzo si è salvato grazie all’intervento di uno dei due cani di casa. L’allarme è scattato quando il minore ha chiamato il 112 chiedendo aiuto e riferendo che il padre aveva tentato di strangolarlo.

I militari giunti sul posto, hanno trovato l'abitazione avvolta dalle fiamme - domate dai Vigili del Fuoco - e due cani di grossa taglia, ma nessuna traccia di padre e figlio: il minorenne era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

Il ragazzo - scosso ma in buone condizioni generali - ha riferito di essere riuscito a mettersi in salvo solo grazie all’intervento di uno dei due cani, successivamente affidati a un canile.

Il padre - resosi conto della gravità dei fatti, - si è costituito presso una stazione dei Carabinieri raccontando di aver aggredito il figlio durante una discussione e di aver appiccato l’incendio nell’abitazione. Su disposizione della Procura di Bologna il cinquantenne è stato condotto in carcere.