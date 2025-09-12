I Giardini di Giano, “la nuova casa” per ogni evento a Messina: un'oasi di stile a due passi dalla città

- E tutto questo a due passi dalla città, nel cuore della riserva di Capo Peloro, davanti ai laghi di Ganzirri e vicino alla spiaggia di Torre Faro con il panorama più bello d’Italia come lo ha definito National Geographic.

“Un sogno diventato realtà - spiega Giulia La Rosa responsabile della location e degli event i- realizzato con idee all’avanguardia, scelte di grandissimo livello che hanno esaltato l’ambiente naturale dei Giardini di Giano con un obiettivo molto chiaro: diventare struttura leader a Messina e nella Sicilia orientale nell’accoglienza e nell’ organizzazione degli eventi, dalle ricorrenze della famiglia quali diciottesimi, comunioni, battesimi, lauree, ma anche matrimoni, meeting, congressi, eventi aziendali e molto altro ancora”.

L’estate 2025 a Messina è stata caratterizzata dal grande ritorno totalmente rinnovati dei “Giardini di Giano” . Una nuova proprietà ed un importante investimento voluto dall'imprenditrice Giulia La Rosa che è stato “un vero atto d’amore per la propria città” e verso una struttura di grande tradizione che appartiene ai ricordi più amati dei messinesi.

“La nostra è una cucina mediterranea che unisce tradizione e ricerca, una cucina versatile che sposa ogni esigenza di gusto e direi anche di budget. Quest’estate con il ristorante e la pizzeria siamo partiti volutamente in punta di piedi per testarci e devo dire che il passa parola dei tanti clienti ci ha riservato subito grandissime soddisfazioni, del resto per la pizza siamo specializzati al Datterino in centro dove proponiamo anche un’eccellente cucina, senza dimenticare che i nostri prodotti di alta qualità sono quelli del Conad Marbi di via Ugo Bassi che comprendono anche una fornitissima cantina italiana ed internazionale.”

“Si, proprio così, non c’è più bisogno di lunghi spostamenti per trovare quello che a pochi minuti da Messina si trova ai Giardini di Giano. I nostri numeri sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. La sala Hermes, elegantemente arredata dispone di ben 400 posti a sedere, le altre due possono accogliere fino a 200 ospiti ciascuna, per un totale di 800 posti. Per gli ospiti abbiamo anche previsto a soli 100 metri un ampio parcheggio che può contenere fino a 200 auto”.

- E poi ci sono gli spazi esterni, la piscina fiore all’occhiello dei Giardini di Giano e l’innovativo skyline in cosa consiste?

“Il garden è stato interamente riarredato, comprende centinaia di comodi posti a sedere perfetti per un aperitivo al tramonto, un after dinner e tanti momenti di relax. In una parte del prato si trova lo skyline, un innovativo dehor realizzato dall’azienda Talenti leader nel settore nel mondo che consente di vivere questo spazio ad una temperatura sempre ottimale anche se fuori fa molto più caldo. Con orgoglio posso dire che il nostro skyline è unico in Europa, un’esclusiva internazionale riservata agli ospiti dei Giardini di Giano. In queste scelte ci ha guidati l’architetto siciliano Salvo Puleo, più volte vincitore del titolo di architetto dell’anno, che, ha esaltato il fascino naturale della location con arredi di lusso ma sempre all’insegna della tecnologia sostenibile ed in linea con i dettami del design di oggi.”

- Torniamo agli eventi? Prossimamente ci saranno novità?

“Ad inizio ottobre vogliamo presentare ufficialmente la nostra rinnovata struttura alla città di Messina, sarà un evento eccezionale al quale teniamo tantissimo e ci stiamo già preparando con molta attenzione, non voglio svelare ancora nulla, ma sarà qualcosa di cui si parlerà davvero a lungo. Proseguiremo poi con Halloween, il natale ed il capodanno e per il 2026 un altro grande evento in primavera”.

- Ma intanto ci sono già gli altri eventi, quelli che già da tempo vi vedono protagonisti nel territorio.

“Abbiamo già numerose prenotazioni per compleanni, lauree, diciottesimi, feste per bambini e varie ricorrenze, io sono una giovane mamma comprendo bene le aspettative di chi si affida a noi e ci metto il cuore per regalare momenti di pura gioia a chi ha il piacere di sceglierci. Collaboriamo con wedding planner, allestitori per far sì che ogni particolare venga curato al meglio, disponiamo di varie mise en place ideali per le feste importanti e per quelle dei bambini. Un’immagine diversa e personalizzata per ognuno perché nessuno è mai uguale all’altro”.

- Eventi chiavi in mano?

“Assolutamente sì, chi ci sceglie sa che può contare su una location bellissima di oltre 4500 mq, un giardino mediterraneo, una piscina per pool party, addio al nubilato, al celibato; per gli sposi disponiamo di 6 camere per la coppia e per i testimoni, e tutto questo sempre con in primo piano la nostra cucina che ci sta regalando grandissime soddisfazioni. Di recente per importanti istituzioni abbiamo realizzato riuscitissimi congressi ricevendo tanti attestati di stima”.

- Nei nuovi Giardini di Giano avete pensato proprio a tutto!

“In questi mesi abbiamo ascoltato con attenzione le richieste dei clienti e le abbiamo soddisfatte con il massimo impegno ma vogliamo ancora migliorarci, nelle serate estive con la discoteca abbiamo voluto far vedere la nostra struttura, ma adesso comincia una stagione nuova, completamente diversa, che parte da un’immagine rinnovata, lussuosa, ma assolutamente naturale, perché il vero lusso ai Giardini di Giano è godersi il proprio tempo e immergersi nei nostri spazi”.