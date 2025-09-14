Droni ucraini abbattuti sopra la raffineria Kirishi. La Romania chiede l'intervento dell'Onu: "Russi nel nostro spazio aereo"

La raffineria di petrolio di Kirishi nella area russa di Leningrado è stata presa di mira dai droni ucraini. L’attacco, spiega il sito di Ukrinform, è stato confermato dal comandante delle Forze dei droni ucraine, Robert Brovdi , su Telegram. La raffineria di petrolio di Kirishi si trova a più di 800 km dal confine ucraino ed è una delle più grandi raffinerie di petrolio della Russia. Il comandante ha spiegato che la raffineria è tra le prime cinque nel paese ed è specializzata nella produzione di benzina ad alto numero di ottano e di tutti i tipi di carburante, con una produzione annua di 20 milioni di tonnellate. L’attacco è avvenuto la scorsa notte ed è stato condotto da unità delle Forze dei droni (14/o reggimento) e delle Forze per le operazioni speciali . Il sito di UkrainskaPravda ha pubblicato le immagi di alcune esplosioni nella raffineria, spiegando che l’impianto di Kirishi fornisce una quota significativa del fabbisogno petrolifero russo ed è un elemento chiave dell’infrastruttura energetica del Paese.

Il governatore della provincia di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha dichiarato che tre droni sono stati abbattuti sopra la città di Kirishi, ma i loro detriti hanno causato un incendio nei locali dell’impianto. Ha aggiunto però che l'incendio è stato rapidamente spento e che non ci sono state vittime.

Intanto la ministra degli Esteri rumena Oana Toiu condanna le violazioni dello spazio aereo romeno di droni russi annunciando che chiederà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di garantire il rigoroso rispetto delle sanzioni contro Mosca. Lo ha scritto la ministra su X. «L'Aeronautica militare rumena ha intercettato un drone russo che violava il nostro spazio aereo nazionale nei pressi del Danubio. Due F-16 dell’86/a Base aerea lo hanno seguito fino a quando non ha lasciato il nostro spazio aereo senza causare danni o vittime, 50 minuti dopo, e due Eurofighter tedeschi alleati erano pronti in volo per monitorare la situazione» ha spiegato. La popolazione rumena, ha aggiunto, non è mai stata in pericolo, ma «tali azioni da parte della Russia sono inaccettabili e sconsiderate». La Romania, «condanna il comportamento della Russia e adotta le misure necessarie per proteggere la propria sovranità e sicurezza». Dopo aver spiegato di essere in costante contatto con i partner e alleati dell’Ue e della Nato, la ministra ha chiesto di «aumentare efficacemente il costo delle azioni palesemente illegali e provocatorie della Russia adottando rapidamente il 19/o pacchetto di sanzioni e l'intera gamma di misure previste dall’operazione Nato 'Eastern Sentry'». «Solleverò inoltre le azioni della Russia all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite - la sua conclusione - sollecitando una rigorosa adesione internazionale alle sanzioni».