Sci alpino, grave incidente in allenamento per Matteo Franzoso in Cile: è in coma farmacologico. Arrivano anche i genitori

Restano molto serie le condizioni di Matteo Franzoso, vittima di una caduta durante un allenamento a La Parva, in Cile. Lo sciatore azzurro, 25 anni, si trova in terapia intensiva e in coma farmacologico dopo aver riportato un grave trauma cranico. L’incidente è avvenuto in seguito a un salto: Franzoso è scivolato sotto una rete di protezione ed è finito contro una barriera frangivento. Trasportato in elicottero, è ricoverato in una clinica di Santiago, dove nelle prossime ore sarà sottoposto a ulteriori accertamenti. I genitori stanno raggiungendo il Cile.

Chi è Matteo Franzoso

Nato a Genova il 16 settembre 1999, Franzoso ha debuttato in Coppa del Mondo nel superG della Val Gardena il 17 dicembre 2021. Tesserato con il Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, ha preso parte a 17 gare, l’ultima lo scorso marzo a Kvitfjell. Nel suo palmarès figurano una vittoria in Coppa Europa, ottenuta nel superG di Zinal nel 2021, e il successo più recente, conquistato il 3 febbraio 2024 in un superG Fis a Orcieres Merlette, in Francia.