Cosenza, nasce “Affavorì” grazie alla “Terra di Piero”: la trattoria sociale che unisce tradizione e inclusione

A Cosenza è nato un luogo speciale, capace di intrecciare gastronomia, solidarietà e futuro. Si chiama “Affavorì – Trattoria delle persone”, progetto promosso dall’associazione La Terra di Piero, già nota per iniziative di forte impatto sociale in Calabria e in Africa.
Il ristorante si trova in corso Garibaldi, alle porte del centro storico, e vede protagonisti 23 giovani con sindrome di Down e disturbi dello spettro autistico, impegnati tra sala e cucina insieme ad altri ragazzi che hanno appreso l’arte della pasta fresca. A guidarli, in questi due anni di preparazione, è stata Tiziana Turano, “mastra pastaia” che ha trasmesso loro passione e competenza.
Il menù è un omaggio alla tradizione cosentina, con piatti preparati esclusivamente con prodotti locali e arricchiti da un ingrediente invisibile ma essenziale: l’entusiasmo di chi li realizza. Tra le specialità non mancano i celebri maccabuoni al ferretto, simbolo di una cultura gastronomica che si rinnova attraverso l’impegno di una comunità.
L’inaugurazione in piazza dei Valdesi è stata un momento di festa collettiva, tra musica, degustazioni e un’atmosfera carica di emozioni. Ma oltre ai riflettori dell’evento, “Affavorì” rappresenta molto di più: un progetto di inclusione lavorativa che punta a crescere e, un domani, ad approdare anche in Africa, seguendo il filo delle esperienze già avviate dall’associazione.
In questa trattoria, ogni piatto racconta non solo una ricetta ma anche una storia di riscatto e autonomia, dimostrando che il cibo può davvero diventare un linguaggio universale di accoglienza e dignità.
