"I social? Non sono l'album di famiglia". Scorza: "Lo sharenting e le foto dei piccoli in pasto ai mostri del web"

Un gesto gioioso, specie in questi giorni, e apparentemente innocente: si scatta una foto a bambini e bambine con lo zainetto davanti al cancello dell'istituto (anche - se capita - con altri piccoli sconosciuti, del tutto ignari) e poi la si posta sui social, dove permane, esposta a chiunque. Un gesto carico di rischi, che spesso però non vengono percepiti proprio da chi, invece, i più piccoli dovrebbe proteggerli da ogni pericolo. O anche solo dal "semplice" disagio che, una volta adulti, può provocare un certo tipo di immagini consegnate all'eternità digitale.

"Non c’è soddisfazione del nostro orgoglio di mamme e papà che valga i rischi ai quali esponiamo i nostri figli sbattendone online le foto del primo giorno di scuola". E' potente l'appello alla responsabilità genitoriale lanciato da Guido Scorza - indossando al contempo i panni di padre e di componente del Garante per la Protezione dei dati Personali - contro lo "sharenting", cioè la condivisione sul web di dati personali di minori effettuata da genitori, parenti, amici.

A spiegare le possibili conseguenze è proprio l'avv. Scorza: "La società cambia in continuazione, le sfide che il digitale ci pone davanti anche nella dimensione genitoriale sono enormi e, quindi, che nessuno si offenda di un invito a pensarci due volte prima di pubblicare online la foto dei nostri figli in occasione del primo giorno di scuola. Non ne vale la pena. Esiste il rischio – e non c’è da vergognarsi nel non averci pensato sin qui – che quella foto innocente sia usata per generare, grazie all’intelligenza artificiale, contenuti pedopornografici. Senza dire che, talvolta, le foto di quel primo giorno di scuola che pubblichiamo sui social servono a facilitare la vita a mostri in carne ed ossa, che potrebbero presentarsi davanti alla scuola di nostra figlia o nostro figlio per adescarli".

"I social non sono un album di famiglia - ribadisce il componente del Collegio dell'Authority - ma una enorme bacheca nella quale ogni contenuto che pubblichiamo è a disposizione di miliardi di persone in tutto il mondo. Benissimo condividere la foto del primo giorno di scuola dei nostri figli con amici e parenti ma esistono soluzioni diverse. Le applicazioni di messaggistica per esempio. O, semplicemente, un caffè di persona, come si faceva una volta, per salutare un momento importante della vita dei nostri figli. I social non sono quell’album e non sono il posto giusto!".