Messina, incidente in tangenziale: motociclista cade in galleria e finisce in ospedale

E' accaduto tra gli svincoli di Gazzi e S. Filippo

Traffico rallentato in tangenziale per un incidente che si è verificato lungo la galleria S. Giovanni tra gli svincoli di Gazzi e S. Filippo. Si tratta di un incidente autonomo nel quale è rimasto coinvolto un motociclista rimasto ferito in modo lieve. È stato soccorso da un'ambulanza e portato in ospedale per accertamenti non avrebbe riportato gravi ferite. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per gli accertamenti e per disciplinare la circolazione. La situazione è verso il ritorno alla normalità

