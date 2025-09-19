Zero Assoluto in concerto a Messina: questa sera Piazza Duomo si accende di musica

La città dello Stretto si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e dell’entusiasmo collettivo. Questa sera, con start alle ore 21, Piazza Duomo ospiterà il concerto degli Zero Assoluto, evento clou del cartellone promosso dall’Atm Messina in occasione della Settimana europea della mobilità.

Si tratta della prima delle due grandi serate musicali in programma: dopo il live del duo romano, domenica 21 settembre sarà la volta dei The Kolors.

Traffico e viabilità: tutte le modifiche

Per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi e la gestione dei flussi di spettatori, il Comune di Messina ha disposto limitazioni al traffico e alla sosta a partire da questo pomeriggio e fino a lunedì 22 settembre. In particolare: Divieti di sosta con rimozione coatta: dalle ore 15 alle 2 del giorno successivo. Divieti di transito: dalle ore 17:30 alle 2 del giorno successivo. Le zone interessate comprendono il controviale sud di Piazza Duomo, corso Cavour (tra via San Camillo e via della Zecca), piazza Antonello, via Loggia dei Mercanti, via Colombo, via Consolato del Mare, via Sant’Agostino, via Cesare Battisti, via I Settembre e via Oratorio San Francesco. Sono previste deroghe solo per i residenti con passo carrabile autorizzato e per i veicoli al servizio di persone con disabilità. Inoltre, alcune aree di sosta saranno riservate agli autobus organizzati che trasporteranno il pubblico in centro. Attesa e atmosfera La cornice unica di Piazza Duomo si prepara dunque a trasformarsi in un grande palco a cielo aperto. Gli Zero Assoluto, con il loro stile inconfondibile e le hit che hanno segnato la musica pop italiana degli ultimi vent’anni, promettono di regalare a Messina uno spettacolo capace di far cantare e ballare migliaia di persone. Una serata che unisce musica, partecipazione e mobilità sostenibile, con la città pronta a celebrare insieme una delle band più amate del panorama italiano.