Il monito di Papa Leone a Sant’Anna: “Il Vangelo contro la guerra e l’avidità, troppi popoli schiacciati dalla violenza”

«La Chiesa non resta indifferente ai drammi del mondo, in un tempo seriamente minacciato dalla guerra. Interi popoli vengono oggi schiacciati dalla violenza e, ancor più, da una spudorata indifferenza che li abbandona a un destino di miseria. Davanti a questi drammi non vogliamo essere remissivi, ma annunciare con la parola e con le opere che Gesù è il Salvatore del mondo, Colui che ci libera da ogni male».

Con queste parole, Papa Leone XIV ha celebrato la messa nella parrocchia vaticana di Sant’Anna, richiamando l’urgenza di un impegno concreto per la pace e la giustizia. Il Pontefice ha rivolto un pensiero ai governanti delle nazioni, pregando «perché siano liberi dalla tentazione di usare la ricchezza contro l’uomo, trasformandola in armi che distruggono i popoli e in monopoli che umiliano i lavoratori».

«Chi serve Dio diventa libero dalla ricchezza, ma chi serve la ricchezza ne resta schiavo! Chi cerca la giustizia trasforma la ricchezza in bene comune; chi cerca il dominio trasforma il bene comune nella preda della propria avidità», ha aggiunto il Papa, tracciando un forte monito contro ogni forma di sfruttamento e sopraffazione.