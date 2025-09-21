Lazio-Roma 0-1, Pellegrini decide il derby della Capitale con un gol nel primo tempo

Lazio-Roma 0-1
RETI: 38' pt Lo. Pellegrini
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Celik 6, Mancini 6, Ndicka 6.5; Rensch 7, Cristante 6.5 (36' st El Ayanoui sv), Koné 6.5, Angelino 6 (36' st Tsimikas sv); Soulé 6.5 (28' st Baldanzi 6), Lo. Pellegrini 7 (28' st Pisilli 6); Ferguson 5.5 (21' st Dovbyk 5.5). In panchina: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini 6.5.
LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 5.5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Nuno Tavares 5 (1' st Lu. Pellegrini 6); Guendouzi 6, Rovella 6.5 (1' st Cataldi 6.5), Dele-Bashiru sv (14' pt Belahyane 5); Pedro 6 (34' st Noslin sv), Dia 5 (17' st Castellanos 6.5), Zaccagni 5.5. In panchina: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Provstgaard, Pinelli, Farcomeni, Isaksen, Cancellieri. Allenatore: Sarri 5.5.
ARBITRO: Sozza di Seregno 6.5.
NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Ndicka, Gila. Espulsi: Belahyane al 40' st per grave fallo di gioco, Guendouzi dopo il fischio finale per proteste. Angoli: 6-3 per la Roma. Recupero: 4' pt; 6' st.
