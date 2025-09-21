Manovra, la mossa di Schifani: blindare le risorse per i territori in Sicilia

Era uno dei nodi della manovra quater ancora da sciogliere per dare un’accelerazione al provvedimento fermo da due settimane in Commissione Bilancio all’Ars, ma il giallo è risolto: a veicolare la quota parte dei 25 milioni extra destinati agli interventi sui territori, aggiunti dall’assessore all’Economia Dagnino ai 35 milioni già previsti, non saranno i deputati di centrodestra ma direttamente il governo, con emendamenti da presentare in qualsiasi momento. È l’accordo raggiunto tra i partiti che sostengono l’esecutivo regionale e il presidente Schifani, da ribadire domani, nel vertice di maggioranza confermato ieri dal numero uno di Palazzo d’Orleans. D’altronde, per gli onorevoli i tempi per presentare correttivi al testo erano scaduti venerdì scorso e proprio in base all’intesa nessuno si era fatto avanti. Sul piatto dovrebbero esserci 18 milioni di euro, al netto dei 7 che toccherebbero invece all’opposizione, mentre lo stesso Schifani fra qualche ora ribadirà a tutti la linea da seguire, oltre che sul metodo, anche sul merito degli emendamenti in questione: non si tratterà di opere infrastrutturali, che dovrebbero entrare invece nella partita dei 35 milioni, ma comunque di misure urgenti e di qualità. Insomma, mance e mancette elettorali dovrebbero finire al bando e la riunione di domani servirà proprio a chiarire su quali interventi puntare. Quanto all’altro accordo, quello raggiunto con l’opposizione una decina di giorni fa in conferenza dei capigruppo su input M5S, non dovrebbero esserci sorprese: dal fronte della maggioranza non arriverà alcun maxiemendamento e, al posto del calderone dove buttare in pasto i desiderata dei deputati in forma anonima, si procederà anche in Sala d’Ercole emendamento per emendamento.

