Reggina, ma che combini? La Gelbison passa al Granillo (2-3) dopo la momentanea rimonta degli amaranto

Reggina-Gelbison 2-3

Marcatori: 21’ Viscomi, 37’ Piccioni, 4’ st Mungo, 11’ st Edera, 45’ st Papaserio

Reggina: Lagonigro 6; Palumbo 5,5, Blondett 5, D. Girasole 5,5, Gatto 5,5 (29’ st Distratto s.v.); Mungo 5,5, Laaribi 5, Porcino 5 (15’ st Barillà 5); Edera 6 (29’ st Grillo 5,5), Montalto 5 (31’ st Ferraro 4,5), Di Grazia 5,5 (15’ st Ragusa 5). All. Trocini 4,5

Gelbison: Corriere 6; Donida 6,5, Gorzelewski 6 , Viscom 6; Pellino 6 (43’ Papaserio 7), Teijo 6,5 (21’ st Liurni 6), Mele 6, Diabate 6,5, Zugaro 6 (12’ st Fernandez); Russo 6 (12’ st Gonzalez 6); Piccioni 7 (31’ st Ferreira). All Carcione 7

Arbitro: Mansour Faye di Brescia 6

Note: ammoniti: Teijo, Zugaro, Girasole, Diabatè, Donida, Ferreira. Espulso: Ferraro al 47’ st. Al 35’ Edera ha calciato fuori un rigore per la Reggina. Angoli: 4-2. Recupero: 2’ e 6’. Spettatori: 4.423 di cui 7 ospiti.

Clamoroso tonfo interno della Reggina. Vittoria per la Gelbison che, dopo essersi fatta rimontare due gol è riuscita a trovare il gol vittoria a tempo quasi scaduto. Una caduta che fa male per gli amaranto, con la fortissima contestazione per la squadra a fine partita e per la proprietà per tutta la gara. La squadra di Trocini è già a -6 dalla vetta dopo quattro giornate.