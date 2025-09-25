Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Archivio / Sinner riparte da Pechino, battuto Cilic. Agli ottavi di finale sfiderà il francese Terence Atmane

Sinner riparte da Pechino, battuto Cilic. Agli ottavi di finale sfiderà il francese Terence Atmane

di

epa11844249 Jannik Sinner of Italy in action during the Men's Singles quarter-finals match against Alex de Minaur of Australia at the Australian Open Grand Slam tennis tournament in Melbourne, Australia, 22 January 2025. EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel "China Open", torneo Atp 500 in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il giocatore azzurro, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell’impianto cinese (campi in cemento) che ha ospitato il torneo olimpico del 2008, ha battuto al primo turno il croato Marin Cilic, 97 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2 6-2. Agli ottavi di finale Sinner sfiderà il francese Terence Atmane, 68 della classifica Atp, proveniente dalle qualificazioni, vincitore al debutto contro la wild card cinese Zhizhen Zhang per 6-4 6-2.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province