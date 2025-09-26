Giornate europee del patrimonio: domenica visite guidate al castello di Montalbano e all'Argimusco

La Giornata è promossa con la collaborazione e il supporto del Comune di Montalbano Elicona e del sindaco, Antonino Todaro.

Il programma è di sicuro valore storico culturale, con gli interessanti temi che saranno trattati da Biagio Ricciardi, socio, consigliere regionale e referente scientifico dell’iniziativa e con il prezioso contributo di Michele Recupero, cultore di storia locale.

“Siamo molto felici di continuare il nostro impegno per la divulgazione del patrimonio castellano italiano e, in particolare siciliano – afferma la presidente Michaela Stagno d’Alcontres -. Come Istituto siamo attivi, in questo fine settimana, con iniziative di conoscenza e valorizzazione in tutta Italia. Nello specifico, il castello di Montalbano Elicona è un gioiello che permane nel tempo, ben custodito e valorizzato dall’amministrazione comunale che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. Ringrazio i relatori che ci condurranno in un viaggio alla scoperta di testimonianze del tempo davvero suggestive e interessanti”.

“La Sezione Sicilia dell’IIC ha scelto la prestigiosa sede dell’imponente castello di Montalbano Elicona (‘Borgo dei Borghi 2015’), che sorge nella parte più antica dell’abitato e che nei suoi otto secoli di storia e più ha subito molteplici riedificazioni e mutamenti architettonici, per divenire oggi una prestigiosa sede di proprietà comunale, spiega Maria Vittoria D’Amico Santagati, presidente della Sezione Sicilia dell’Istituto Italiano dei Castelli. La manifestazione – prosegue - si svolgerà all’interno delle mura dell’imponente fortezza, offrendo un programma di conversazioni illustrative, visite guidate e momenti conviviali, tesi a coniugare gli interessi storico scientifici dei visitatori con momenti di svago e socialità. Dopo i saluti istituzionali, due conversazioni su, ‘Castello e terre di Montalbano’ e ‘Arnaldo da Villanova, medico e diplomatico’, tenute, rispettivamente, da Michele Recupero, cultore e studioso di storia locale e dal consigliere Biagio Ricciardi”.