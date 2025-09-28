Villaggio della Salute a Cosenza dal 4 al 6 ottobre con screening e prevenzione

Dal 4 al 6 ottobre 2025 Piazza dei Bruzi a Cosenza ospiterà il Villaggio della Salute, iniziativa promossa dalla Komen Italia con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e offrire servizi sanitari gratuiti alla cittadinanza.

Prestazioni e visite specialistiche

Nel corso delle giornate sarà possibile sottoporsi a mammografie rivolte sia alle donne non inserite nelle liste di screening regionale sia a quelle già in elenco presso l’ASP di Cosenza. Per le donne di età inferiore ai 40 anni sono previste ecografie mammarie, mentre tra le altre prestazioni figurano visite ginecologiche, urologiche, dermatologiche ed endocrinologiche, oltre alle vaccinazioni contro l’HPV.

Attività collaterali

Durante l’intera manifestazione sarà attivo un mini villaggio con spazi dedicati allo sport e alla divulgazione grazie alla FITP, che curerà attività dimostrative e di sensibilizzazione. L’Agifar Cosenza sarà presente con un punto informativo per promuovere una corretta educazione sull’utilizzo degli integratori.