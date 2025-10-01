Notte di Champions, a Napoli brilla la stella di Hojlund: doppietta allo Sporting Lisbona. Juve, pari in casa del Villareal

Una vittoria e un pari per le italiane in Champions: il Napoli batte 2-1 lo Sporting, mentre la Juventus pareggia 2-2 con il Villarreal, al termine di due gare tirate e incertissime.
Juve frenata nel finale in Spagna
Il Villarreal passa con Mikautadze, la Juve rimonta con la rovesciata di Gatti e il sorpasso di Conceiçao, ma al 90' arriva il pari dell'“ex” Renato Veiga: finisce 2-2.
VILLAREAL JUVE 2-2
MARCATORI: nel pt 18' Mikautadze, nel st 4' Gatti, 11' Conceicao, 45' Renato Veiga.
Villarreal (4-4-2): Tenas, Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Pedraza (31' st Cardona), Comesana, Parejo (19' st Oluwaseyi), Gueye, Buchanan (19' st Moleiro), Pepe, Mikautadze (31' st Akhomach). (1 Luiz Junior, 13 Diego Conde, 3 Altimira, 16 Partey). All.: Marcelino.
Juventus (3-4-2-1): Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso (35' st Rugani), Locatelli, McKennie, Cabal (16' pt Joao Mario), Koopmeiners (1' st Conceicao), Yildiz (35' st Adzic), David (41' st Vlahovic). (16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio, 11 Zhegrova, 18 Kostic, 20 Openda). All.: Tudor.
Arbitro: Kovacs (Romania).
Napoli spinto dal "Maradona": 2-1 allo Sporting
Al Maradona il Napoli parte forte e sblocca con Rasmus Højlund; lo Sporting rientra con il rigore di Suárez, poi gli azzurri trovano nel finale la zampata del definitivo 2-1, al termine di una gara intensa e a tratti spigolosa. In entrambe le reti dell'attaccante ex Manchester United, c'è stato lo zampino di uno dei migliori assistman al mondo: De Bruyne.
NAPOLI-SPORTING 2-1
MARCATORI: 36' pt e 34' st Hojlund, 18' st Suarez (R)
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6.5; Spinazzola 6.5, Beukema 6, Juan Jesus 6, Miguel Gutierrez 6.5 (36' st Olivera sv); Lobotka 6; Politano 5 (24' st David Neres 6), Anguissa 6.5, De Bruyne 7.5 (36' st Gilmour sv), McTominay 5.5 (24' st Lang 6); Hojlund 7.5 (45' st Lucca sv). In panchina: Meret, Ferrante, Elmas, Vergara, Ambrosino. Allenatore: Conte 6.5. SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva 6; Fresneda 6.5, Eduardo Quaresma 6 (22' st Debast 6), Goncalo Inacio 6.5, Araujo 5.5; Hjulmand 6, Joao Simoes 6.5 (34' st Morita sv); Quenda 6.5, Trincao 5 (1' st Suarez 6.5), Geny Catamo 5.5 (1' st Pedro Goncalves 6.5); Ioannidis 5 (22' st Alisson Santos 5.5). In panchina: Joao Virginia, Matheus Reis, Vagiannidis, Kochorashvili, Diomandè, Rodrigo Ribeiro, Mangas. Allenatore: Rui Borges 6. ARBITRO: Makkelie (Ned) 6 . NOTE: serata serena, terreno in perfette condizioni. Angoli 7-2. Recupero: 1', 4'.
