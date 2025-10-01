Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Piano Trump per Gaza, si vota la risoluzione della maggioranza: Pd, M5s e Avs orientati ad astenersi

Una veduta esterna di Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, in una foto d'archivio.ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Pd, M5s e Avs sono orientate ad astenersi sulla risoluzione della maggioranza favorevole al Piano Trump per Gaza. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Fra le ipotesi discusse, ma che sembra accantonata, anche quella di uscire dall’aula al momento de
voto. La posizione del M5s al momento non è però del tutto definita. Astensione? «Possibile, ma non è escluso il tasto rosso», spiega una fonte. Domani, per le comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla situazione a Gaza, Pd, M5s e Avs presenteranno un unico documento.

