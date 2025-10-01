Violento nubifragio a Favara: dispersa una donna travolta dall'acqua dopo essere scesa dall'auto

Una donna di Favara, nell’Agrigentino, risulta dispersa dopo essere stata travolta dall’acqua subito dopo essere scesa dall’auto. Le forze dell’ordine hanno attivato il piano di ricerca e stanno perlustrando la zona con vigili del fuoco e carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe aperto la portiera e, appena scesa, è stata sopraffatta dal forte flusso d’acqua.

Le operazioni si concentrano soprattutto in un convogliatore presente nell’area. Nelle ultime ore Favara è stata colpita da un violento nubifragio che ha provocato l’allagamento di diverse strade.