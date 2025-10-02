Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Archivio / Indonesia, crollo di una scuola a Giava: nessun segno di vita sotto le macerie. Sono 59 i dispersi

Indonesia, crollo di una scuola a Giava: nessun segno di vita sotto le macerie. Sono 59 i dispersi

di

epa12415900 Rescuers search for survivors of a collapsed building at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, 30 September 2025. Dozens of students were injured, and others are feared to be trapped, after a prayer hall collapsed while students were performing the afternoon prayer at the Al-Khoziny Islamic boarding school in East Java on 29 September. EPA/FULLY HANDOKO

Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie del collegio multipiano crollato lunedì durante la preghiera pomeridiana. I soccorritori stanno valutando di scavare un tunnel per raggiungere i superstiti, un’operazione ad alto rischio perché potrebbe destabilizzare ulteriormente la struttura.

Secondo i registri dell’istituto, 91 persone sono rimaste sepolte al momento del crollo. L’Agenzia nazionale per i disastri e la mitigazione ha confermato almeno cinque vittime, mentre circa 59 persone risultavano ancora intrappolate mercoledì sera, precisa il portavoce Abdul Muhari, avvertendo che i dati sono «dinamici e in continua evoluzione», anche perché alcuni sopravvissuti potrebbero non essersi ancora presentati.

In conferenza stampa sul luogo del disastro, il direttore dell’agenzia Suharyanto ha riferito che, nonostante l’impiego di attrezzature ad alta tecnologia, «non sono stati rilevati segni di vita» sotto le macerie. Tra gli strumenti utilizzati, anche droni termici, oltre a sensori acustici per captare eventuali rumori provenienti dai vuoti della struttura.

Le squadre di emergenza alternano le operazioni di scavo manuale e meccanico, mentre l’area resta cinturata per evitare ulteriori cedimenti. Resta provvisorio il bilancio, in attesa che le ricerche – condotte in condizioni complesse e con margini di sicurezza ridotti – consentano di definire con maggiore certezza il numero di vittime e dispersi.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province