Indonesia, crollo di una scuola a Giava: nessun segno di vita sotto le macerie. Sono 59 i dispersi

Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie del collegio multipiano crollato lunedì durante la preghiera pomeridiana. I soccorritori stanno valutando di scavare un tunnel per raggiungere i superstiti, un’operazione ad alto rischio perché potrebbe destabilizzare ulteriormente la struttura.

Secondo i registri dell’istituto, 91 persone sono rimaste sepolte al momento del crollo. L’Agenzia nazionale per i disastri e la mitigazione ha confermato almeno cinque vittime, mentre circa 59 persone risultavano ancora intrappolate mercoledì sera, precisa il portavoce Abdul Muhari, avvertendo che i dati sono «dinamici e in continua evoluzione», anche perché alcuni sopravvissuti potrebbero non essersi ancora presentati.

In conferenza stampa sul luogo del disastro, il direttore dell’agenzia Suharyanto ha riferito che, nonostante l’impiego di attrezzature ad alta tecnologia, «non sono stati rilevati segni di vita» sotto le macerie. Tra gli strumenti utilizzati, anche droni termici, oltre a sensori acustici per captare eventuali rumori provenienti dai vuoti della struttura.