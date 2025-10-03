Sciopero generale, Cgil: oltre 2 milioni in piazza, adesione media al 60%. Giovane donna ferita gravemente da un lacrimogeno a Bologna

La mobilitazione di oggi «è stata un successo": più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono svolti in oltre 100 città italiane per lo sciopero generale nazionale «in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali, per fermare il genocidio e a sostegno della popolazione di Gaza». Lo rende noto la Cgil.

In 300 mila hanno percorso le vie della Capitale. Secondo i dati pervenuti finora, «l'adesione media nazionale allo sciopero generale si attesta intorno al 60%».

La giornata, riferisce la Cgil, è stata caratterizzata da un «clima pacifico e democratico». Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha sottolineato «la partecipazione straordinaria e senza precedenti dei giovani, che chiedono un futuro di pace e di giustizia sociale, con lavoro stabile e contrasto alla precarietà».

Lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini, studenti e studentesse «hanno fatto sentire la loro voce a sostegno della Global Sumud Flotilla e in solidarietà con gli attivisti arrestati, per la pace e per riaffermare il diritto internazionale».