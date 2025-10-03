Sciopero generale, Cgil: oltre 2 milioni in piazza, adesione media al 60%. Giovane donna ferita gravemente da un lacrimogeno a Bologna

La mobilitazione di oggi «è stata un successo": più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono svolti in oltre 100 città italiane per lo sciopero generale nazionale «in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali, per fermare il genocidio e a sostegno della popolazione di Gaza». Lo rende noto la Cgil.
In 300 mila hanno percorso le vie della Capitale. Secondo i dati pervenuti finora, «l'adesione media nazionale allo sciopero generale si attesta intorno al 60%».
La giornata, riferisce la Cgil, è stata caratterizzata da un «clima pacifico e democratico». Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha sottolineato «la partecipazione straordinaria e senza precedenti dei giovani, che chiedono un futuro di pace e di giustizia sociale, con lavoro stabile e contrasto alla precarietà».
Lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini, studenti e studentesse «hanno fatto sentire la loro voce a sostegno della Global Sumud Flotilla e in solidarietà con gli attivisti arrestati, per la pace e per riaffermare il diritto internazionale».
La mobilitazione non si ferma, prossimo appuntamento a Roma per la manifestazione nazionale del 25 ottobre «Democrazia al lavoro».
Ferita da lacrimogeno a Bologna, giovane rischia un occhio
Una giovane donna colpita al volto da un lacrimogeno sparato dalle forze dell’ordine durante le manifestazioni di ieri sera in zona stazione a Bologna è ricoverata all’ospedale Sant'Orsola con gravi danni ad un occhio, che rischia di essere compromesso. La prognosi dei medici a riguardo è riservata e si valuterà, secondo quanto si apprende, di sottoporre la ragazza ad un intervento chirurgico. Tra i manifestanti risultano altri tre feriti portati in pronto soccorso dopo i disordini. Per impedire l’accesso alla stazione centrale e disperdere il corteo di Usb e collettivi sono stati sparati decine di lacrimogeni.
