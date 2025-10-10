Patti, assolti in appello mamma e compagno di un minore che si tolse la vita nel 2019

La Corte d’appello di Messina, riformando integralmente la sentenza di primo grado emessa a luglio 2024 dal Tribunale di Patti, ha assolto per insussistenza del fatto una donna ed il suo compagno che erano stati condannati a cinque anni di reclusione per maltrattamenti aggravati ai danni del figlio della donna, minorenne all’epoca dei fatti.

Una vicenda con un tragico epilogo, che provocò profondo sgomento e turbamento, quella per cui rispondevano a giudizio Stefania Mistretta e Giuseppe Longo, accusati di aver posto in essere condotte vessatorie nei confronti del ragazzo, infliggendogli gravi sofferenze morali e fisiche, malmenandolo, rimproverandolo ed umiliandolo anche per futili motivi.

Il giovane fu poi trovato morto a maggio del 2019, non ancora 17enne, in un capannone in disuso di un’ex fabbrica poco fuori il centro abitato pattese, all’interno del quale si tolse la vita.

Alla madre ed al compagno veniva imputato «un completo stato di abbandono morale e di profonda frustrazione psichica, tanto da indurlo a compiere gesti autolesionistici fin dall'età preadolescenziale», con il ragazzo che ripetutamente aveva abbandonato la propria abitazione, confidando ad alcuni coetanei i propri propositi di farla finita.

