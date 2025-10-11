Wta Wuhan, semaforo rosso per Paolini: Gauff avanza in due set (6-4/6-3)

Jasmine Paolini si ferma nelle semifinali del «Dongfeng-Voyah Open», ultimo torneo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.654.963 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e settima forza del seeding, si è arresa in due set alla statunitense Coco Gauff, numero 3 Wta e del tabellone, vincente con il punteggio di 6-4 6-3. Nella seconda semifinale se la vedranno la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula, rispettivamente numero 1 e 6 del ranking mondiale e del torneo cinese.