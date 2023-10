La Juventus rischia, l'Atalanta spreca: finisce 0-0. Allegri a -4 dalle milanesi

Atalanta-Juventus 0-0

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6.5; Toloi 6, Djimsiti 6.5, Scalvini 6.5 (20' st Kolasinac 6); Zappacosta 5.5 (37' st Holm sv), De Roon 6, Ederson 6.5, Ruggeri 6 (41' st Bakker sv); Koopmeiners 6, Lookman 5.5 (20' st Muriel 6.5); De Ketelaere 6 (37' st Pasalic sv). Allenatore: Gasperini 6.5.

Juventus (3-5-2): Szczesny 6.5; Gatti 6, Bremer 6.5 (39' st Rugani sv), Danilo 6.5; McKennie 5.5 (39' st Weah sv), Fagioli 6 (23' st Miretti 6), Locatelli 6, Rabiot 6, Cambiaso 5.5 (23' st Kostic 6); Kean 5.5 (30' st Yildiz 6), Chiesa 5.5. Allenatore: Allegri 6.

Arbitro: Chiffi di Padova 6.

Note: Spettatori: 14.811. Ammoniti: Rabiot, Danilo, Holm. Angoli: 5-2. Recupero: 1'; 4'.

Bergamo. Termina senza reti il big match tra Atalanta e Juventus. Al Gewiss Stadium viene fuori uno 0-0 al termine di un match molto equilibrato e combattuto, in cui non si contano tante occasioni da gol. Ad andarci più vicino però sono i bergamaschi, che colpiscono una traversa su punizione con Muriel e annesso miracolo di Szczesny, rendendosi molto pericolosi anche nel finale. Nelle prime battute di gioco è la Dea che prova a farsi vedere in avanti con più insistenza, e a ridosso del quarto d’ora ha una buona doppia chance con Zappacosta: il laterale destro ci prova su cross di Ruggeri ma strozza il tiro, poi sulla ribattuta mette a lato di pochissimo. La risposta bianconera arriva solo al 31', quando da un corner di Cambiaso la palla giunge sui piedi di Fagioli, che tenta un destro a giro impegnando Musso. Nella ripresa il match fatica a prendere ritmo. La più grande chance arriva al 74' a palla ferma per l’Atalanta, con Muriel che indirizza sotto l’incrocio un gran calcio di punizione, salvato però miracolosamente da Szczesny anche con l’aiuto della traversa. All’88' la Dea costruisce un’altra palla gol: Muriel calcia dalla distanza, il portiere bianconero le legge male e offre un tap-in a Koopmeiners, che però calcia alto ripetendosi anche in pieno recupero da posizione invitante.