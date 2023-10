Goal Collection Serie D, primo strappo in vetta. Siracusa sbanca il Granillo e mantiene il primato, Trapani e Vibonese in scia

Archiviate le prime 5 giornate del girone I di serie D, presto ancora per incendiare l’appassionata lotta al vertice ma si inizia a intravedere uno scatto, lontano dal gruppone, di Siracusa, Trapani e Vibonese.

Piatto forte la sfida del “Granillo” vinta dal Siracusa che resta al comando della classifica. Al tramonto del primo tempo l’incornata di Maggio, nella ripresa botta e risposta con la rete di Barillà dagli 11 metri e la rete di Alma che vale 3 punti d’oro contro una Reggio Calabria in fase di rodaggio.

Alle spalle del Siracusa spinge forte il Trapani che fin qui ha solo vinto. Quattro su quattro per gli uomini guidati da Alfio Torrisi che hanno ragione dell’Akragas di misura grazie al rigore di Cocco.

Resta in scia, al 2°posto, la Vibonese che tra le mura amiche infligge un duro 5-0 al Castrovillari. Monologo rossoblù, Tandara in apertura, il conto è già chiuso nei primi 45 con Esposito e Convitto. Nella ripresa La Rosa e ancora Tandara calano la manita.

Pari a reti bianche tra Sancataldese e Licata. Muovono la classifica sia i verde amaranto, reduci dalla vittoria a Portici, sia i gialloblù di mister Romano ancora imbattuti.

Colpo del Città di Sant’Agata corsaro al “Saraceno”, la nuova tana del Canicattì. Tre punti pesanti targati Totò Mincica.

Torna alla vittoria la Nuova Igea Virtus contro il Portici, tutto nei primi 45 minuti. La ribattuta vincente di Longo dagli 11 metri, cui fanno seguito il colpo di testa di Schinnea e il tris di Biondo.

Si chiude l’esodo dell’Acireale lontano dal proprio campo amico. Granata che abbracciano il caldo pubblico con una vittoria, di misura, sul San Luca. Acireale avanti con l’autorete di Pipicella, San Luca che si rimette in carreggiata con il pari di Bukva, decisivo il penalty trasformato da Romano per portare a casa i 3 punti.

Prima vittoria stagionale per la Gioiese che sbanca Locri con la rete di Sofrà alla mezzora della ripresa.

Vittoria pesantissima, infine, del Ragusa sul campo del Real Casalnuovo. La girata di Romano porta avanti gli iblei, pareggio di Pinna su calcio di rigore a inizio ripresa. Nel finale l’allungo è ragusano, più cattivo nelle palle inattive con le reti di Porcaro e Khoris, entrambe di testa.

Con il riposo osservato dall’ FC Lamezia Terme si chiude il nostro consueto approfondimento, serie D che torna protagonista mercoledì 4 ottobre per il secondo turno infrasettimanale.