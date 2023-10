Fiorentina-Cagliari 3-0, viola al terzo posto. Torino-Verona senza gol, granata fischiati. Sassuolo-Monza 0-1, decide un bel gol di Colombo

Fiorentina-Cagliari 3-0

Marcatori: 2'pt Gonzalez, 21'pt Dossena (aut), 49'st Nzola.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 7, Milenkovic 5, Martinez Quarta 6, Parisi 6.5; Arthur 6, Duncan 6.5 (46'st Mandragora sv); Gonzalez 7 (19'st Ikonè 5.5), Bonaventura 6.5 (19'st Infantino 5.5), Brekalo 6 (19'st Kouame 6); Beltran 6 (30'st Nzola 6). In panchina: Christensen, Martinelli, Biraghi, Ranieri, Comuzzo, Maxime Lopez, Sottil, Amatucci, Barak. Allenatore: Italiano 6.5.

Cagliari (4-4-2): Radunovic 5; Zappa 5.5 (29'st Di Pardo 6), Hatzidiakos 5 (29'st Obert 6), Dossena 5, Augello 5; Nandez 5, Makoumbou 5.5, Wieteska 5.5, Deiola 5 (1'st Prati 5.5); Shomurodov 5.5 (1'st Oristanio 5.5), Petagna 5 (29'st Pavoletti 5.5). In panchina: Scuffet, Aresti, Goldaniga, Viola, Azzi, Sulemana, Luvumbo. Allenatore: Ranieri 5

Arbitro: Di Bello di Brindisi 5.5.

Note: Spettatori: 27.309 per un incasso di 491.736 euro. Ammoniti: Infantino. Angoli: 4-2 per la Fiorentina. Recupero: 3', pt, 4' st.

La Fiorentina batte 3-0 il Cagliari e aggancia al terzo posto in classifica Juventus e Napoli. Domenica prossima al Maradona sarà dunque scontro diretto fra i campioni d’Italia e i viola che per regolare la formazione dall’ex Claudio Ranieri ci hanno messo poco più di 20 minuti. Il tempo di vedere Nico Gonzalez sfruttare un errore in uscita di Radunovic, e poi Dossena infilare la propria porta sull'iniziativa di Kayode. La gara si è così messa subito in discesa per i padroni di casa, troppo superiori rispetto a Deiola e compagni anche se il Cagliari può rimpiangere la grande chance capitata sui piedi di Nandez all’8', sul momentaneo 1-0, con l’uruguaiano incapace di sfruttare un grave errore in disimpegno di Milenkovic. I gigliati, che hanno presentato dal 1' Beltran, hanno trovato la serata magica di Nico Gonzalez, incontenibile per Augello e Deiola. Sotto gli occhi del ct azzurro Luciano Spalletti i viola si sono trovati di fronte un avversario abbattuto dall’ultimo posto in classifica, e con le polveri bagnate se è vero che nemmeno la soluzione doppio centravanti Shomurodov-Petagna ha dato soddisfazione allo sterile attacco rossoblu. Non hanno sortito l’effetto sperato nemmeno gli ingressi di Oristanio e Prati dopo l’intervallo e Pavoletti a gara in corso, con la Fiorentina che, forse pensando già alla gara di Conference League di giovedì prossimo contro il Ferencvaros, ha deciso nella ripresa di abbassare i ritmi. Italiano si è così permesso il lusso di risparmiare mezz'ora di gara a Nico Gonzalez e Bonaventura e lanciare Infantino, uno degli acquisti di mercato estivo gigliato più interessanti in prospettiva. Si arriva così senza patemi d’animo per i tifosi di casa fino a pochi istanti dal triplice fischio finale quando il subentrato Nzola, dopo aver fallito un’occasione clamorosa poco prima, con un bellissimo pallonetto segna la sua prima rete in maglia viola mandando in estasi il Franchi.

Torino-Verona 0-0

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Schuurs 6.5, Sazonov 6 (27'st Tameze 6), Rodriguez 6; Soppy 6 (35'st Bellanova 6), Ricci 6, Ilic 5.5 (9'st Linetty 6), Lazaro 6.5; Seck 6 (35'st Karamoh 6), Radonjic 5.5 (9'st Vlasic 6); Zapata 5.5. In panchina: Gemello, Brezzo, Zima, Sanabria, Gineitis, Antolini, N'Guessan. Allenatore: Juric 6

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6.5; Dawidowicz 6.5 (1'st Coppola 6), Magnani 6.5, Amione 6 (13'st Faraoni 6); Terracciano 5.5, Duda 6, Folorunsho 6.5, Lazovic 6; Ngonge 5.5 (31'st Saponara 6), Suslov 6.5 (40'st Hongla sv); Cruz 5 (13'st Djuric 6). In panchina: Berardi, Perilli, Henry, Joselito, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Bonazzoli. Allenatore: Baroni 6.5

Arbitro: Feliciani di Teramo 6

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 20.000 circa. Ammoniti: Magnani, Tameze. Angoli 10-1. Recupero: 3', 5'.

Il Toro non va oltre lo 0-0 contro il Verona e arrivano i primi fischi della stagione. Montipò è il migliore in campo al Grande Torino, ma i granata fanno troppo poco per vincerla: sabato c'è il derby con la Juve, Rodriguez e compagni si presenteranno allo Stadium con zero gol fatti negli ultimi 180 minuti e in emergenza totale in difesa, con Sazonov che andrà valutato opo l’infortunio accusa questa sera. Juric punta ancora su Zapata, il colombiano fa cinque su cinque da titolare da quando è sbarcato sotto la Mole ma non gioca con Sanabria: il tecnico torna all’antico con due trequartisti e schiera Seck e Radonjic, mandando in panchina Vlasic. Sulla destra non c'è Bellanova ma Soppy, la difesa è obbligata con Sazonov, Schuurs e Rodriguez. Baroni è senza Hien e lancia Amione con Magnani e Dawidowicz, nel 3-4-2-1 a specchio Cruz è l’unica punta con Ngonge e Suslov a supporto. I granata partono fortissimi, la prima occasione arriva dopo appena 55 secondi: Seck va via e calcia rasoterra, Montipò respinge con i piedi. Dopo l’avvio lanciato, però, la squadra di Juric comincia a non riuscire più a creare, con il Verona che pian piano prende campo ma senza arrivare dalle parti di Milinkovic-Savic. Al 27', l’emergenza nella difesa del Toro diventa totale: anche Sazonov alza bandiera bianca per un problema alla caviglia, il tecnico è costretto a reinventarsi Tameze come braccetto di destra. Durante i tre minuti di recupero, i granata vanno nuovamente vicini al vantaggio con Lazaro, ma Montipò si distende alla grande alla sua sinistra e devia in angolo. Baroni lascia negli spogliatoi Dawidowicz e comincia la ripresa con Coppola, anche l’inizio di secondo tempo non regala grandi emozioni. Juric prova a scuotere i suoi togliendo due dei peggiori, Ilic e Radonjic (quest’ultimo spacca una bottiglietta per la rabbia) e inserendo Linetty e Vlasic, i gialloblu rispondono con Djuric e Faraoni. E proprio l’esterno è subito pericoloso, quando sbaglia un cross che diventa insidioso per Milinkovic-Savic, attento a non farsi sorprendere dalla traiettoria. Le occasioni latitano, i granata provano a creare dalla bandierina sull'asse Lazaro-Tameze ma il pallone esce di poco sopra la traversa, mentre Djuric tenta la rovesciata ben controllata dal portiere serbo. All’80', per l’assedio finale, entrano anche Karamoh e Bellanova, e il tiro di Schuurs sfiora l’incrocio dei pali. Di fatto, però, è l’unico tentativo, perché per il resto il Verona non rischia nulla nemmeno nei cinque di recupero. I granata restano a secco e ora prepareranno la stracittadina di sabato, il Verona si rialza dopo due sconfitte di fila e si prende un buon punto.

Sassuolo-Monza 0-1

Marcatori: 21'st Colombo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 5.5, Erlic 5, Tressoldi 6 (23'st Ferrari 6), Vina 5.5 (16'st Pedersen 5.5); Henrique 5 (36'st Castillejo sv), Boloca 6; Berardi 6, Thorstvedt 5.5 (1'st Bajrami 5), Laurientè 5; Pinamonti 5.5 (16'st Mulattieri 5.5). In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Obiang, Ceide, Volpato. Allenatore: Dionisi 5.5.

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio 7; Caldirola 6, Pablo Marì 7, A.Carboni 6 (8'st D’Ambrosio 6); Ciurria 7, Pessina 6 (8'st Machin 6), Gagliardini 6.5, Kyriakopoulos 5.5 (31'st Gomez 6); Colpani 6 (26'st Vignato 6); Mota Carvalho 6 (26'st Birindelli 6), Colombo 7.5. In panchina: Gori, Sorrentino, Donati, Izzo, Cittadini, F.Carboni, Pedro Pereira, Akpa Akpro, V. Carboni, Maric. Allenatore: Palladino 7.

Arbitro: Zufferli di Udine 6.

Note: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Angoli 7-4. Recupero: 1' pt, 6' st.

E’ un gol di Colombo a regalare al Monza una preziosa vittoria esterna di misura sul campo del Sassuolo. Una festa doppia per l’ex Lecce, che oltre alla rete da 3 punti mette a segno anche la prima marcatura con la nuova maglia. Dopo appena 6 minuti ci vuole però subito un intervento decisivo di Di Gregorio in uscita su Laurientè, bravo a saltare Caldirola, per impedire al francese di portare in vantaggio i suoi. Sul versante opposto, al 10', è Consigli a deviare in corner un sinistro a giro dalla distanza di Ciurria. Al 36' si accende Berardi, che entra in area e si sposta la palla sul destro andando al tiro, ma Di Gregorio è abile a salvare i suoi in angolo. Il portiere brianzolo si ripete un minuto dopo, nuovamente sul numero 10 neroverde, il cui tiro da fuori viene ancora una volta neutralizzato in angolo. L’occasione più ghiotta della prima frazione arriva quasi allo scadere quando Laurientè riceve palla in area, si libera bene di un uomo ma spara alle stelle da ottima posizione. Le due squadre vanno all’intervallo sullo 0-0. In avvio di ripresa sono gli ospiti a divorarsi l’1-0 quando Kyriakopoulos, lasciato colpevolmente libero, calcia alto da pochi passi dopo essere stato liberato in area da Ciurria con un preciso cross basso dalla destra.

Al 9' ci vuole un grande intervento in scivolata di Tressoldi per fermare un mancino a botta sicura di Colombo, ben servito dal solito Ciurria. Il centravanti scuola Milan ci riprova all’11' girandosi bene sul sinistro, ma Consigli para con i piedi. Colombo si prende la rivincita al 21', quando se ne va a Tressoldi vincendo un contrasto aereo, entra in area, salta Erlic e supera Consigli con il destro firmando l’1-0 che decide l’incontro. A un quarto d’ora dalla fine, Papu Gomez entra dalla panchina al posto di Kyriakopoulos e fa il suo esordio con la casacca biancorossa. Ed è proprio l’argentino, al 41', a servire un assist al bacio per Colombo che firma il raddoppio, ma il gol viene annullato per fuorigioco. In pieno recupero, Di Gregorio respinge con i pugni una conclusione forte ma centrale di Ferrari dalla distanza, salvando il risultato che non cambierà più. Grazie a questo successo, il Monza sale al nono posto raggiungendo proprio il Sassuolo nel blocco delle squadre con 9 punti all’attivo.