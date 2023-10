Lazio corsara col Celtic: la decide Pedro. Pari e rimpianto per il Milan in casa del Borussia

Borussia Dortmund-Milan 0-0

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel 6; Ryerson 6, Hummels 6, Schlotterbeck 6, Bensebaini 6.5; Emre Can 6, Özcan 5.5; Brandt 5.5 (19' st Adeyemi 6), Reus 5.5 (26' st Nmecha 5.5), Malen 6.5 (26' st Bynoe-Gittens 6); Füllkrug 6 (40' st Moukoko sv). Allenatore: Terzic 6.

Milan (4-3-3): Maignan 6; Calabria 5.5 ( 24' st Florenzi 6), Thiaw 6, Tomori 6.5, Hernández 5.5; Musah 6, Reijnders 6, Pobega 6.5 (13' st Adli 5.5); Pulisic 5 ( 24' st Chukwueze 5.5), Giroud 5 ( 24' st Okafor 6), Leão 7. Allenatore: Pioli 6.5.

Arbitro: Marciniak (Pol) 6.

Note: Ammoniti: Schlotterbeck, Can, Hummels, Reijnders, Musah. Angoli: 6-7. Recupero: 0' pt, 3' st.

Dortmund. Secondo pareggio consecutivo in Champions League per il Milan, che dopo lo 0-0 all’esordio contro il Newcastle si ripete con lo stesso risultato in casa del Borussia Dortmund. I rossoneri non soffrono granchè e creano diverse nitide chance con Giroud, Pulisic e Reijnders, non sfruttate però dai due attaccanti. Nel Gruppo F così il Milan sale a 2 punti piazzandosi al terzo posto alle spalle di Newcastle (4) e Paris Saint Germain (3), mentre i tedeschi guadagnano il primo punto europeo. I ritmi sono subito alti in avvio, con una potenziale occasione da una parte e dall’altra non sfruttate da Pobega e Malen. A ridosso del quarto d’ora si fanno rivedere i rossoneri su una situazione di corner, con un’incornata di Thiaw su cross di Pulisic che finisce alta di poco. Al 27' Malen manca di poco lo specchio con un mancino da fuori, qualche istante più tardi, invece, Maignan è costretto a respingere un tentativo di Fullkrug. La chance più grande, però, capita al Milan al 38' sui piedi di Giroud che aggancia un lancio dalle retrovie e davanti al portiere alza troppo la mira.

Nella ripresa continua la battaglia e al 54' gli uomini di Pioli vanno ancora a un passo dal vantaggio, con la conclusione (troppo centrale) di Pulisic su imbucata di Leao. Nel finale i rossoneri continuano a premere alla ricerca del gol da tre punti, ma Chukwueze prima e Reijnders poi non trovano fortuna, lasciando invariato il risultato.

Celtic-Lazio 1-2

Marcatori: 12' pt Furuashi, 29' pt Vecino, 50'st Pedro.

Celtic (4-3-3): Hart 6; Johnston 6, Phillips 5.5 (17' st Carter-Vickers 6), Scales 6, Taylor 6; O'Riley 6.5, McGregor 6, Hatate 6 (26' st Bernardo 6); Maeda 6.5, Furuashi 7 (41' st Oh sv), Yang 6 (17' st Palma 6.5). Allenatore: Rodgers 6.5.

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5.5 (39' st Marusic sv), Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 5; Kamada 5.5, Vecino 7, Luis Alberto 6 (23' st Guendouzi 6.5); Felipe Anderson 5.5 (23' st Isaksen 6), Immobile 5.5 (26' st Castellanos 6), Zaccagni 5.5 (39' st Pedro 7). Allenatore: Sarri 6.

Arbitro: Rumsas (Ltu) 6.

Note: Ammoniti: Phillips, Luis Alberto, Castellanos, Palma, Vecino. Angoli: 4-3. Recupero: 1'; 7'.

Glasgow. Pareggio in extremis nella gara d’esordio con l’Atletico Madrid e stavolta un successo pesantissimo in pieno recupero in casa del Celtic: la Lazio vince 2-1 nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, tornando nella Capitale con tre punti pesantissimi per il cammino europeo. Decide Pedro al 95' dopo il botta e risposta tra Furuhashi e Vecino nel primo tempo e un gol annullato ai biancoverdi all’81' ad opera di Palma. La squadra di Sarri raggiunge così l’Atletico in vetta al girone a 4 punti, mentre il Celtic resta ultimo inchiodato a 0 punti.

I padroni di casa iniziano la gara pressando molto e al 12' trovano il lampo per il vantaggio: fantastica combinazione centrale che libera Furuhashi davanti a Provedel, la conclusione del giapponese è centrale ma supera comunque il portiere ospite. I biancocelesti però non si scompongono e, pur soffrendo qualcosa sulle combinazioni offensive degli scozzesi, alla mezz'ora ristabiliscono l’equilibrio con Vecino, che devìa quel tanto che basta di testa dopo una sponda aerea di Romagnoli su corner di Luis Alberto. Il Celtic: al 59' Hatate calcia una punizione respinta da Provedel. Col passare dei minuti i ritmi si abbassano, ma nel finale i biancocelesti rischiano la doccia fredda con la rete realizzata da Palma, annullata però per un fuorigioco sul tocco di Maeda, primo dell’acuto vincente di Pedro.