La Roma sorride in Europa, poker al Servette. Grande Atalanta. La Fiorentina si salva al 93'

Sporting Lisbona-Atalanta 1-2

Marcatori: 33'pt Scalvini, 43'pt Ruggeri, 31'st rig. Gyokeres.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan 5.5; Diomande 5, Inacio 5.5, Reis 5.5 (46'st Braganca sv); Fresneda 5 (22'st Esgaio 6.5), Hjulmand 5 (1'st Coates 6), Morita 6, Nuno Santos 5 (1'st Edwards 6); Paulinho 4.5 (1'st Catamo 6.5), Gyokeres 6.5, Goncalves 6. Allenatore: Ruben Amorim 6.

Atalanta (3-4-3): Musso 7; Scalvini 6.5 (40'st Palomino sv), Djimsiti 6.5 (9'st Toloi 6), Kolasinac 6; Zappacosta 6.5 (21'st Holm 6.5), De Roon 6, Ederson 6 (21'st Pasalic 6), Ruggeri 7; Koopmeiners 6, De Ketelaere 6.5 (9'st Scamacca 5), Lookman 6.5. Allenatore: Gian Piero Gasperini 6.5.

Arbitro: Hernández (Spa) 6.5.

Note: Spettatori 42.301. Ammoniti: Djimsiti, Toloi, Scalvini, Goncalves, Braganca, Scamacca. Angoli: 7-7. Recupero: 1'pt, 5'st.

Lisbona. L’Atalanta ha espugnato per 2-1 il campo dello Sporting Lisbona e rimane a punteggio pieno nel gruppo D di Europa League. I nerazzurri sono stati protagonisti di un primo tempo travolgente in cui sono andati a segno con Scalvini al 33’ e Ruggeri al 43’. Nella ripresa i padroni di casa portoghesi sono rientrati in partita con un rigore trasformato da Gyokeres ma nel finale Musso ha salvato il preziosissimo successo con diverse parate.

Primo tempo dei bergamaschi da incorniciare: olre ai due gol firmati dai due giovani difensori Scalvini e Ruggeri, creano almeno altre cinque palle nitide per arrotondare il punteggio. Si va negli spogliatoio con la ferma convinzione che non ci sia partita. Nella ripresa la squadra di Gasperini controlla e amministra il vantaggio fino a quando un braccio di Scalvini (scovato col Var) regala ai portoghesi il rigore che riapre il match e regale un finale molto emozionante. Finisce 1-2.

Roma-Servette 4-0

Marcatori: 21' pt Lukaku, 1' st Belotti, 7' st Pellegrini, 15' st Belotti.

Roma (3-5-2): Svilar 6.5; Mancini 7 (25' st Karsdorp 6.5), Cristante 6.5, Ndicka 6; Celik 7, Bove 6.5 (32' st D’Alessio 6), Paredes 6.5, Aouar 6 (1' st Pellegrini 7, 12' st Pagano 6.5), El Shaarawy 6; Lukaku 7 (25' st Zalewski 6), Belotti 7.5. Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Foti) 6.

Servette (4-4-2): Frick 5.5; Tsunemoto 5, Vouilloz 5.5, Severin 5, Mazikou 5.5; Stevanovic 5.5 (43' st Touati), Antunes 6 (24' st Cognat 6), Ondoua 5.5, Kutesa 6 (24' st Bolla 6); Crivelli 5 (24' st Guillemenot 6), Bedia 5.5 (29' st Douline 6). Allenatore: Weiler 5.

Arbitro: Pajac (Cro) 6.

Note: Ammoniti: Ondoua, Douline. Angoli: 4-7. Recupero: 1' pt, 3' st.

Roma. La Roma batte 4-0 il Servette all’Olimpico e sale a quota 6 nel girone G di Europa League, a pari punti con lo Slavia Praga, prossima avversaria. Decisive le reti di Lukaku, Pellegrini (poi uscito per infortunio) e Belotti, autore di una doppietta. All’ex Chelsea bastano 21' per sbloccare il risultato. Belotti ruba un pallone e premia la sovrapposizione di Celik. L'esterno turco alza la testa e serve Lukaku che beffa Frick con un tocco sporcato da Tsunemoto. Ed è il capitano a guidare i suoi verso un risultato più rassicurante. Al 46' un suo colpo di testa si trasforma in un assist per il tiro vincente di Belotti. E sei minuti più tardi, su sponda di Celik, è lo stesso Pellegrini a firmare il 3-0 con un bel destro al volo. La partita del numero 7 però dura solo 11 minuti per un fastidio muscolare e in campo va Pagano. La Roma non si ferma. Al 60' Belotti in tuffo di testa da calcio d’angolo mette la firma sulla doppietta e sul definitivo 4-0. Nel finale c'è spazio anche per il 2004 D’Alessio, l’ennesimo prodotto del settore giovanile di una Roma che il 26 ottobre in casa si giocherà il primo posto del girone con lo Slavia Praga che questa sera ha travolto il Tiraspol.

Fiorentina-Ferencvaros 2-2

Marcatori: 25' pt Varga, 5' st Cissè, 21' st Barak, 48' st Ikonè.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 5.5; Kayode 6, Martinez Quarta 5, Ranieri 5, Biraghi 5 (1'st Parisi 7); Maxime Lopez 5 (12'st Arthur 6.5), Mandragora 5.5 (12' st Barak 6.5); Nico Gonzalez 6.5, Bonaventura 6 (33' st Ikonè 6.5), Sottil 5 (12' st Kouame 6); Beltran 5.5. Allenatore: Italiano 6.

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz 6.5; Makreckis 6, Mmaee 6.5, Cissè 6, Ramirez 5.5; Ben Romdhane 6.5 (21' st Owusu 5.5), Siger 6; Marquinhos 6 (35' st Civic sv), Abu Fani 6.5 (21' st Besic 5.5), Zachariassen 6 (43' st Abena sv); B.Varga 6.5 (35' st Pesic sv). Allenatore: Stankovic 6.

Arbitro: Schlager (Ger) 5.

Note: Spettatori: 20.367 Incasso: 265.685 euro. Ammoniti: Siger, Mmaee, Ben Romdhane, Dibusz. Angoli: 5-3. Recupero: 3' pt, 7' st.

Firenze. La Fiorentina ha pareggiato in rimonta con gli ungheresi del Ferencvaros, conquistando il secondo punto in altrettante partite. Al Franchi i viola erano andati sotto per le reti magiare di Varga e Cissè. Poi Barak ha accorciato le distanze e sui titoli di coda è arrivato anche il pareggio di Ikonè al 93’.