Italia, 27 convocati da Spalletti per Malta e Inghilterra: out Immobile e Retegui, prima volta per Udogie

Il volto nuovo dell’Italia di Luciano Spalletti è quello il difensore del Tottenham Destiny Udogie, mentre tornano a vestire la maglia azzurra Giacomo Bonaventura e Moise Kean, assenti rispettivamente dall’ottobre 2020 e dall’ottobre 2021, mentre mancano invece Ciro Immobile, alle prese con un problema muscolare e Retegui. Il commissario tecnico azzurro ha diramato le convocazioni per le sfide con Malta (a Bari) e Inghilterra (a Londra) valide per le qualificazioni a Euro 2024 in programma il 14 e il 17 ottobre prossimi. Ventisette i giocatori chiamati dal tecnico toscano che si ritroveranno domenica sera a Coverciano.

Dopo i 4 punti conquistati a settembre, frutto del pareggio di Skopje con la Nord Macedonia e del successo di Milano con l'Ucraina, l’Italia torna in campo. Gli azzurri sono secondi nel Gruppo C a quota 7 punti in compagnia di Ucraina e Nord Macedonia e a -6 dalla capolista Inghilterra, ma hanno il vantaggio di avere una gara in più da giocare. Non mancano le novità. detto delle assenze di Immobile (promosso capitano nelle prime due partite dell’era Spalletti fascia che per le prossime partite, passerà presumibilmente a Donnarumma) e Retegui tornano tra i convocati, l’atalantino Gianluca Scamacca, appena rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori per un pò di partite. Nella lista figurano inoltre il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi, determinante contro l’Ucraina, e Federico Chiesa. Conferme in difesa per Federico Gatti (Juventus), nonostante alcune prestazioni negative, e in attacco per Nicolò Zaniolo che con l’Aston Villa sta ben figurando in Premier League, mentre si rivede in azzurro Bonaventura, in grande spolvero in questa prima parte della stagione con la maglia della Fiorentina e uomo di esperienza, come Acerbi. Tra gli esclusi in questa tornata Politano, Toloi e Spinazzola.