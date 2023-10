Goal collection serie D: vittorie esterne per le prime tre della classe nella 7a giornata, la LFA Reggio Calabria trova continuità

Nessuna fuga solitaria, ma il ritmo imposto da Siracusa, Trapani e Vibonese, può già considerarsi una costante del primo mese di campionato.

Denominatore comune della 7^ giornata del girone I di serie D le vittorie esterne delle prime 3 della classe.

A dettare il passo è il Siracusa che al “Biagio D’Ippolito” di Lamezia Terme si impone, in rimonta, per 4-1. Alla rete lametina di Saraniti segue l’autorete di Da Silva che fissa i primi 45 minuti sul punteggio di parità. Al Siracusa bastano 6 minuti per chiudere anzitempo la pratica. Le reti di Alma e Maggio indirizzano il match in favore degli azzurri che a tempo scaduto allungano con Favetta.

Sulla scia del Siracusa il Trapani che non sbaglia un colpo battendo il Canicattì a domicilio. La magistrale punizione calciata da Cocco porta avanti i granata che nel secondo tempo dovranno fare i conti con il grande cuore del Canicattì che agguanta il pari con il colpo di testa di Mesenes, vanificato dalla doppietta di Samake che timbra la sesta vittoria su altrettante partite.

Non resta a guardare la Vibonese corsara all’Esseneto, cinica e spietata in 3 minuti. Le reti, nel primo tempo, di Tandara e Convitto lanciano i rossoblù che nella ripresa dovranno mettere a freno il ritorno agrigentino che dimezza lo svantaggio con Di Mauro.

Seconda vittoria consecutiva per la Reggio Calabria che al “Granillo” regola il Licata per 2-0. Sugli scudi Nino Barillà autore del gol, dagli 11 metri, e suo anche l’assist per Marras che chiude i giochi.

Di misura la vittoria dell’Acireale che fa valere il fattore campo contro il Portici. L’incornata di Maltese, al giro di boa del primo tempo, vale i 3 punti.

Quarto risultato utile consecutivo per una rivitalizzata Sancataldese che al fotofinish batte il Città di Sant’Agata con il rigore trasformato da Zerbo.

Zona Cesarini che sorride anche al Ragusa che espugna il campo del Locri. Le reti di Vitelli e Oggiano, in pieno recupero, risolvono un finale thrilling ridando nerbo e nuovo entusiasmo al campionato degli iblei.

Il terremoto tecnico non scalfisce i propositi della Nuova Igea Virtus che, tra le mura amiche, soffre ma vince. Il mancino di Isgrò porta avanti i giallorossi, Gioiese che agguanta la parità con De Marco, gol vittoria che porta la firma di Seby Longo.

Basta un tempo al Real Casalnuovo per tornare alla vittoria. La doppietta di Reginaldo, intervallata dalla rete di Dore, ipoteca il successo dei campani. Il Castrovillari ha una reazione d’orgoglio, che si rivela tardiva, la doppietta di Varela non cambierà inerzia al match.

Per il secondo turno consecutivo nessun pareggio, in archivio i 26 gol e la nostra 7^ goal collection che dà appuntamento al prossimo lunedì.