Scommesse, Spalletti a poche ore da Italia-Malta: "I calciatori devono stare attenti agli sciacalli"

«I calciatori devono sapere che sono personaggi famosi e che ci sono altre tipologie di professioni dove si diventa altrettanto famosi andando a spiare e a osservare i comportamenti di personaggi famosi, vanno a sciacallare un pò su quello che loro fanno per avere pubblicità».

Così il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, commentando le vicende che riguardano alcuni calciatori azzurri (Tonali e Zaniolo), coinvolti nell’inchiesta sulle scommesse illecite condotta dalla Procura di Torino. Stasera la gara contro Malta a Bari, una partita fondamentale in chiave Euro2024 e che Spalletti dovrà affrontare senza giocatori importanti tra infortuni e, appunto, inchieste. «Non sono venuto in Nazionale per allenare i miei alibi, io non ho alibi, come non li hanno i giocatori», conclude il ct nell’intervista rilasciata a RaiSport nel giorno della partita.