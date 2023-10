Diritti TV Serie A: assemblea spaccata, decisione rinviata

Niente decisioni per quanto riguarda l'assegnazione dei diritti audio-visivi della Serie A a partire dalla stagione 2024-25, tutto è stato rimandato alla prossima riunione in programma lunedì 23 ottobre. È terminata l’Assemblea della Lega di A svoltasi nella sede milanese di Viale Ippolito Rosellini: da quanto si apprende i club sono spaccati sulle offerte ricevute dai broadcaster (ritenute troppo basse, ndr) e la creazione del canale di Lega, opzione già presente nell’attuale bando. "Non c'è una divisione tra grandi e piccole, ma tra chi vede un futuro roseo stando in equilibrio così come si sta oggi e chi ha il coraggio di cambiare e di vedere un futuro differente", ha dichiarato il presidente della Salernitana Danilo Iervolino.

"Dopo un’analisi delle offerte pervenute oggi da parte dei broadcaster che hanno partecipato alle 5 giornate di trattative private (Dazn, Mediaset, Sky), sono stati approfonditi anche i modelli di realizzazione del Canale ufficiale della Lega Serie A - si legge in una nota da via Rosellini al termine dell’assemblea - Le società hanno deciso di dedicare tutta la settimana corrente ad incontri quotidiani di studio e analisi dei possibili scenari, ivi inclusa l’ipotesi di attivazione del canale". Confermata dunque l’assemblea per lunedì prossimo, "giorno di scadenza della validità delle offerte presentate oggi dai broadcaster". I club, intanto, "hanno approvato l’incremento figurativo per il calcolo della quota abbonamenti e biglietti in caso di eventuale indisponibilità dello stadio".