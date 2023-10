Serie D: tutti i goal dell'ottava giornata. Siracusa e Trapani corrono, la LFA Reggio Calabria trova continuità

Ancora nel segno delle grandi. L’ottava giornata del girone I di Serie D consolida e rafforza la posizione del gruppo di testa.

La nostra goal collection non può che iniziare da chi occupa la vetta della classifica, ovvero il Siracusa che timbra la settima vittoria consecutiva battendo un San Luca che oppone resistenze per una buona mezzora.

Gli azzurri danno il via alla goleada con Maggio, autore di una doppietta, e il solito Alma. Nella ripresa Suhs e due volte Favetta fissano il conto su un tennistico 6-1. Per il San Luca la rete della bandiera porta la firma di Kapnidis.

Sono sette le vittorie, anche, del Trapani che peraltro non ha mai pareggiato, né perso. Vola a punteggio pieno la squadra di Alfio Torrisi che passa in vantaggio con Kragl dagli 11 metri. Ancora il numero 69, con una pregevole staffilata da fuori, sigla il raddoppio. Nel finale ci pensano Balla e Mascari a rimpinguare il tabellino sino al definitivo 4-0.

Resta in scia la Vibonese che supera il Real Casalnuovo grazie alle reti, una per tempo, di Roberto Convitto.

Meritata, anche se di misura, la vittoria del Licata che ha ragione dell’Acireale. Tre punti che portano il marchio di Riccardo Rotulo, decisivo con un delizioso mancino al 20’ di gioco.

Vittoria al cardiopalma per il Canicattì che supera, non senza difficoltà, il fanalino di coda Castrovillari. La rete di Bonilla, giunta in pieno recupero, permette ai biancorossi di attestarsi in piena zona Playoff.

Terza affermazione consecutiva per la Reggio Calabria che, solo nella ripresa, supera la Gioiese con le reti di Marras e Cham. Tre punti dal sapore di continuità per gli amaranto attesi da un ciclo di partite ogni 3 giorni.

Vince il derby tirrenico la Nuova Igea Virtus. Giallorossi che espugnano il campo del Città di Sant’Agata grazie alle reti di Isgrò e Longo. Tardiva la risposta santagatese che dimezza lo svantaggio con Mincica.

Reti bianche, nella gara giocata sabato in anticipo, tra Ragusa e Sancataldese. Nella sfida tra Portici e Lamezia Terme, che entrambe hanno cambiato guida tecnica, sorride il Portici. Vantaggio lametino con Palermo, l’11 campano la ribalta con le reti di Maione e Umile, aggregatosi per ultimo alla corte di mister Ciaramella.

23 i gol messi a segno, fattore campo che si fa preferire con le 5 vittorie interne al cospetto dei 3 successi esterni. Siracusa, oggi, migliore attacco con 26 gol, Trapani migliore difesa con al passivo un solo centro.

La goal collection dell’ottava giornata volge al termine, appuntamento a lunedì prossimo.