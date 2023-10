Spalletti: "La polizia a Coverciano è stato un trauma per la squadra". Sull'Inghilterra: "Può essere la partita di Scamacca"

«È stato un trauma per la squadra, ci siamo ritrovati ad avere le autorità quasi dentro lo spogliatoio». Luciano Spalletti non nasconde lo shock dovuto al blitz della polizia a Coverciano alla vigilia della partita contro Malta. «Ci siamo rimasti un pò male - le parole del Ct -. I ragazzi coinvolti erano distrutti: quando poi un gruppo sta insieme e vive le partite come una nazionale, si creano sempre relazioni importanti. In molti siamo andati ad abbracciarli prima che tornassero ai loro club. Penso che questo sia un vizio che può succedere tra i giovani, noi ci siamo impegnati nel dire a loro molte cose e continueremo a seguirli».

Sull'Inghilterra: "Siamo pronti, vogliamo giocare un calcio moderno. Potrebbe toccare a Scamacca"

L’Italia è pronta per sfidare l'Inghilterra, a Wembley domani sera. Luciano Spalletti cerca conferme rispetto alle sensazioni vissute negli ultimi giorni a Coverciano. Disteso, sorridente, il Ct italiano alla vigilia dell’appuntamento di Wembley elogia gli Azzurri per l’impegno e la disponibilità. «Abbiamo fatto di tutto per ottenere domani sera delle risposte importanti - le parole di Spalletti -. Non c'è nessun segreto se non la volontà di giocare un calcio libero, un calcio fatto di fluidità e personalità, un calcio moderno. Scamacca? Sì, potrebbe essere la sua partita».