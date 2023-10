Goal Collection Young, tris di vittorie per le giovanili del Messina. Weekend positivo per il Torregrotta, Fair Play cerca ancora il primo acuto negli U15 elite

Archiviato il weekend, è tempo di riaggiornare classifiche e rendimento dei più autorevoli settori giovanili della provincia messinese.

Sorrisi a 32 denti per l’ACR Messina che riposa con la Primavera ma fa il pieno di punti battendo, al “Paudice” di San Giorgio a Cremano, con Under 17 e Under 15 i parigrado della Turris.

Di misura la vittoria dei ragazzi di Giuseppe Cosimini. La rete al quarto d’ora della ripresa di Viola, autore di 4 gol in 4 partite, insieme alle parate di Maniscalco archiviano la sconfitta interna contro il Crotone. Messina che si attesta al 3°posto, a 3 lunghezze dal tandem Avellino-Virtus Francavilla.

Messina che si impone, in rimonta, con l’Under 15 di Mimmo Moschella. Fondamentale l’intervento dagli 11 metri di Scilipoti, corallini che al tramonto del primo tempo passano in vantaggio con De Sarno, biancoscudati che la ribaltano nella ripresa con le reti di Tutino e Tavilla.

Vince, anche, l’U15 Regionale di Umberto Fabiano sotto nei primi minuti contro un Invictus in palla. Le reti di Puglisi, Galvagna, De Luca e Morvillo, permettono al Messina di spuntarla per 4-1.

Tra i Regionali prosegue speditamente l’Under 17 della Fair Play Messina corsara a Falcone, sul campo del Comprensorio del Tindari. Quarta vittoria consecutiva, sul taccuino la doppietta di De Maria, e le reti di Cassarà e Maccarone.

Tarda ancora ad arrivare la prima vittoria, della Fair Play Messina, nel campionato U15 Elite. Due a due tra i messinesi e la Katane Soccer in un match comunque ricco di spunti e di episodi. Etnei avanti su calcio di rigore e che allungano con il gol fantasma di Landro. Ci pensa ancora Piccolo, nei minuti finali, a evitare la sconfitta all’11 di Filippo Romeo.

Weekend decisamente positivo per il Torregrotta che vince con gli U17 di Matteo Meo, sul campo dell’Orsa Promosport, a decidere le reti di Zirilli e Pino.

Netta l’affermazione degli U15 di Giuseppe Borrelli che tra le mura amiche battono 4-0 il Comprensorio del Tindari. Sugli scudi Gavrila, autore di una doppietta, Pulito e Arnò per una vittoria che vale la leadership solitaria nel girone C.

Chiudiamo il nostro approfondimento virando ad Agrigento dove gli U15 dell’Athena battono per 4-0 il Castelvetrano Selinunte. Non c’è storia nel match di Aragona, due reti per tempo per gli agrigentini. Nei primi 35 di gioco Misuraca e Salamone, nella ripresa Alcozer e Messina calano il poker.

Stasera, come ogni martedì, torna Fuorigioco a partire dalle ore 21:00. Un’ora di approfondimento sul weekend di calcio giovanile e dilettantistico siciliano. Sintonizzatevi sui canali Facebook, di Gazzetta del Sud, Wesport e Fuorigioco.