Guerriglia nel pre-gara Verona-Napoli. 36 Daspo in arrivo

Scontri a Verona in vista della partita tra Hellas e Napoli in programma alle 15 al Bentegodi, con un gruppo di ultras partenopei che è stato fermato e identificato e nei confronti dei quali saranno emessi 36 Daspo. I primi disordini si sono verificati dopo le 9.30 nella zona Sud della città, tra l’area Fiera e Porta Nuova. Gli ultras del Napoli avrebbero bloccato il traffico, lanciando lacrimogeni e bombe carta. Alcuni tifosi sono quindi stati bloccati dagli agenti e portati in Questura per l’identificazione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gestire la viabilità.

Dopo le 10 ci sono stati scontri anche fuori dal Bentegodi, al parcheggio del PalaOlimpia davanti alla Curva Nord. Gli ultras napoletani «con un’azione premeditata, tutti incappucciati, hanno cercato il contatto con la tifoseria locale nei pressi del settore ospiti», ha riferito in una nota la Questura. Fermati e identificati dalle forze dell’ordine prontamente intervenute, per 36 tifosi napoletani è stato avviato il procedimento del Daspo. Altri 300 tifosi, inoltre, sono stati bloccati e sottoposti a identificazione nell’area del Quadrante Europa, a ovest della città scaligera.