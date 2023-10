Alla Juventus la sfida del Meazza. L'ex Locatelli condanna il Milan rimasto in 10

Milan-Juventus 0-1

RETI: 18' st Locatelli

MILAN (4-3-3): Mirante 7; Calabria 6 (34' st Kjaer sv), Thiaw 4.5, Tomori 6, Florenzi 6; Musah 5, Adli 6 (15' st Krunic 5), Reijnders 5.5 (34' st Romero sv); Pulisic 5.5 (43' pt Kalulu 6), Giroud 6 (15' st Jovic 5), Leao 6. In panchina: Nava, Pellegrino, Bartesaghi, Jimenez, Pobega, Traoré, Okafor. Allenatore: Pioli 5

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 7.5; Gatti 6.5 (33' st Huijsen sv), Bremer 6.5, Rugani 6.5; Weah 6.5 (39' st Miretti sv), McKennie 6, Locatelli 7, Rabiot 7, Kostic 6 (11' st Cambiaso 6); Milik 6 (33' st Chiesa sv), Kean 6 (11' st Vlahovic 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Yildiz, Iling-Junior. Allenatore: Allegri 6 ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.5

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Espulso al 40' pt Thiaw per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti Weah, Reijnders, McKennie, Gatti, Locatelli, Allegri (all.). Angoli 6-3. Recupero 3' pt, 6' st.

La Juventus firma il colpo della nona giornata di Serie A, battendo di misura il Milan nel big match di San Siro. 1-0 il risultato finale deciso dall’ex Locatelli nel corso della ripresa, grazie ad un tiro da fuori deviato fortuitamente da Krunic. Decisiva anche l’espulsione di Thiaw a pochi minuti dall’intervallo, che ha costretto i rossoneri all’inferiorità numerica per gran parte della gara. La squadra di Allegri sale a 20 punti e si porta a -2 dalla vetta, tornata definitivamente in mano all’Inter, seguita proprio dagli uomini di Pioli che restano a quota 21.

Con un avvio intraprendente e molto aggressivo i rossoneri provano subito a dar filo da torcere agli avversari, creando la prima vera palla gol a ridosso del quarto d’ora: Leao mette al centro da sinistra, Giroud controlla e di mancino batte a rete trovando un miracolo di Szczesny. Con il passare dei minuti però vengono fuori anche i bianconeri, che spaventano Mirante con due tentativi di Kostic prima e Rabiot poi, entrambi terminati a lato.