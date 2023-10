Bologna a fatica sul Frosinone (2-1). Salernitana-Cagliari in parità (2-2)

Bologna-Frosinone 2-1

RETI: 19' pt Ferguson, 22' pt De Silvestri, 18' st Soulé (rig.)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 7 (39' st Corazza sv), Beukema 5, Calafiori 6.5, Lykogiannis 5.5 (29' st Kristiansen 6); Freuler 6 (38' st El Azzouzi sv), Aebischer 5.5; Orsolini 6 (29' st Ndoye 6), Ferguson 7, Saelemakers 6.5 (38' st Moro sv); Zirkzee 6.5. In panchina: Ravaglia, Gasperini,, Karlsson, Bonifazi, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanksi. Allenatore: Thiago Motta 6.5.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati 5; Oyono 5.5 (40' st Kayo Jorge sv), Okoli 6, Romagnoli 6, Marchizza 6; Mazzitelli 5, Barrenechea 5.5 (30' st Ibrahimovic 6); Soulè 7, Reinier 5.5 (30' st Brescianini 6), Garritano 5.5 (11' st Baez 6); Cheddira 5 (11' st Cuni 6.5). In panchina: Frattali, Cerofolini, Lulic, Pinto, Kvernadze, Lirola, Bourabia, Bidaoui, Monterisi, Vanzelli. Allenatore: Di Francesco 6.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottima condizione. Espulso al 94' Mazzitelli (Frosinone) per doppia ammonizione. Ammoniti: Aebischer, Zirkzee, Mazzitelli. Angoli: 4-5. Recupero: 2'; 5'.

Seconda vittoria casalinga consecutiva per il Bologna di Thiago Motta, che batte per 2-1 il Frosinone . A deciderla per i rossoblu i gol, tutti nel primo tempo, di Ferguson e De Silvestri, con i ciociari riusciti solo ad accorciare le distanze con la rete su rigore di Soulé. Avvio di gara dove a regnare è l’equilibrio, spezzato però, al 19', da Ferguson, che rimpalla in rete il pallone dopo essere stato pescato sotto misura e a porta sguarnita dal tiro-cross di Saelemaekers. 1-0 per il Bologna che dura pochissimo, perché la squadra di Thiago Motta ci mette appena tre minuti a trovare addirittura la rete del raddoppio: stavolta è De Silvestri a raccogliere il pallone respinto con i pugni da Turati, colpendo in tuffo di testa dal limite dell’area e concretizzando la rete del doppio vantaggio rossoblù. Frosinone in difficoltà e mai davvero pericoloso davanti ad un Bologna in controllo del gioco fino al termine del primo tempo.

Anche l’inizio della ripresa seguirebbe lo stesso filone tattico, ma al minuto sessanta arriva l’episodio che cambia la gara, con Beukema che frana sul neo entrato Cuni provocando il calcio di rigore in favore del Frosinone: dal dischetto si presenta Soulé che è freddissimo nello spiazzare Skorupski e accorciare le distanze per i suoi. Gol che cambia l’inerzia della partita, con i ciociari che attaccano un Bologna stordito. Prova a dare una scossa ai suoi Orsolini, che in ripartenza si fa beffa di Oyono e scarica il sinistro a incrociare che termina fuori di poco. Attacchi vani dell’undici di Di Francesco - in dieci nel finale per la doppia ammonizione di Mazzitelli - senza che non riesce a sfondare il muro del Bologna, con l’ultima grande occasione che capita, al 95', sui piedi di Marchizza, che conclude fuori dopo l'uscita maldestra di Skorupski, fallendo a porta vuota la chance per il pareggio, mandando di fatto ai titoli di coda la sfida del Dall’Ara.

Salernitana-Cagliari 2-2

RETI: 34'st Luvumbo, 41'st e 49'st (rig) Dia, 43'st Viola.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil 6.5; Mazzocchi 6, Gyomber 6, Fazio 6 (38'st Ikwuemesi 6.5), Bradaric 6; Coulibaly 5.5 (31'st Legowski 6), Maggiore 5.5, Kastanos 5 (10'st Martegani 5); Candreva 5.5 (31'st Tchaouna 6), Cabral 5 (10'st Stewart 6); Dia 7.5. In panchina: Pirola, Daniliuc, Lovato, Sambia, Bohinen, Ochoa, Fiorillo. Allenatore: Inzaghi F. 6.

CAGLIARI (4-4-2): Scuffet 6; Goldaniga 6, Dossena 6 (29'st Obert 6), Augello 6, Nandez 5.5 (1'st Zappa 6); Deiola 6, Prati 6.5, Makoumbou 5.5, Mancosu 6 (1'st Viola 6.5); Luvumbo 7.5 (39'st Shomurodov 6.5), Oristanio 5.5 (19'st Jankto 7). In panchina: Di Pardo, Azzi, Wieteska, Sulemana, Pereiro, Lapadula, Pavoletti, Petagna, Iliev, Radunovic. Allenatore: Ranieri 6.5.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6.5.

NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Kastanos, Prati, Zappa, Martegani, Deiola, Makombou, Gyomber. Angoli: 8-5. Recupero: 1', 5'+6'.

Inizio arrembante della squadra sarda che, all’8', con Oristanio spreca una buona occasione da rete. L’undici di Ranieri non toglie il piede dall’acceleratore e, al 17', Luvumbo impegna Costil. I padroni di casa faticano vistosamente a contenere la verve offensiva degli avversari che, al 27', esultano per la rete messa a segno da Luvumbo, ma Chiffi annulla per la posizione di fuorigioco del nazionale angolano. Scampato il pericolo, la Salernitana prova a riorganizzarsi e prima dell’intervallo, al 36', Dia interrompe l’egemonia sarda con uno scavetto che però non impensierisce Scuffet. Nella ripresa i due allenatori ricorrono a una girandola di cambi nel tentativo di sbloccare lo 0-0. La prima azione da rete del secondo tempo arriva però solo al 70'. Affondo offensivo del solito Luvumbo che impegna nell’uno contro uno Fazio, bravo a non lasciarsi sorprendere e deviare la conclusione dell’avversario.

I padroni di casa arretrano il proprio baricentro di gioco e il Cagliari, trascinato da un Luvumbo in stato di grazia, ne approfitta al 79' per segnare la rete del vantaggio. La reazione della Salernitana è quasi immediata e, all’86', il neo entrato Ikwuemesi trova l’assist vincente per Dia, che riporta il risultato in parità. Due minuti dopo i sardi ritrovano nuovamente il vantaggio con Viola che di testa sigla il momentaneo 1-2. La Salernitana tenta il tutto per tutto riversandosi in avanti e, al 92', Chiffi assegna un calcio di rigore dopo un tocco di mano in area cagliaritana di Viola. Dagli undici metri Dia non sbaglia e segna il 2-2 che chiude la partita.