Calcio scommesse: trovato accordo per 10 mesi di squalifica a Tonali, più 8 di pene accessorie

Raggiunto l’accordo tra i legali di Sandro Tonali e la procura federale della Figc. La sanzione per il calciatore per il caso scommesse è di 18 mesi: 10 mesi squalifica, 8 prescrizioni alternative (rispetto piano terapeutico ed almeno 16 incontri di testimonianza in presenza).

Ora manca solo la risposta della Procura Generale dello Sport.