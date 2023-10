Inter-Roma e Napoli-Milan, la decima giornata di Serie A promette spettacolo

La decima giornata di Serie A promette scintille e spettacolo. Archiviata la settimana di coppe europee, il campionato italiano offre per l'ultimo fine settimana di ottobre un ricco programma con tante gare interessanti: a partire da due super partite come Inter-Roma e Napoli-Milan.

Si parte già stasera con l'anticipo Genoa-Salernitana, mentre domani, tra le altre, tocca alla Juve in casa con il Verona. Grande attesa a San Siro per la sfida che vedrà la capolista di mister Simone Inzaghi opposta alla Roma del grande ex Mourinho: e restando in tema di grandi ex, Romelu Lukaku sarà atteso dalla bolgia di uno stadio pronto a fischiarlo dopo l'addio dell'estate scorsa. Altra grande sfida al "Maradona" con due squadre, Napoli e Milan, che stanno viaggiando ultimamente a due velocità: i partenopei si sono rinfrancati dopo i successi di Verona e di Berlino in Champions, mentre la squadra di Pioli si lecca ancora le ferite dopo le brucianti sconfitte in campionato in casa con la Juve ed in Champions con il Psg.

Il programma completo della decima giornata

Genoa Salernitana (oggi alle 20:45, Dazn)

Sassuolo-Bologna (domani alle 15, Dazn)

Lecce-Torino (domani alle 18, Dazn)

Juventus-Verona (domani alle 20:45, Dazn e Sky)

Cagliari-Frosinone (domenica alle 12:30, Dazn e Sky)

Monza-Udinese (domenica alle 15:00, Dazn)

Inter-Roma (domenica alle 18:00, Dazn)

Napoli-Milan (domenica alle 20:45, Dazn)

Empoli-Atalanta (lunedì alle 18:30, Dazn)

Lazi0-Fiorentina (lunedì alle 20:45, Dazn e Sky)